Calciomercato Bologna – L’Europa detta la linea: mercato in standby tra uscite e nuovi obiettivi (Il Resto del Carlino)

Le prossime notti europee non valgono solo la classifica: per il Bologna rappresentano un vero spartiacque di calciomercato. Le gare contro Celtic e Maccabi chiariranno se i rossoblù potranno puntare all’ingresso tra le prime otto di Europa League, accontentarsi dei sedicesimi o dire addio alla competizione. Da quei risultati dipenderanno scelte, investimenti e persino la dimensione della rosa.

Nel frattempo, il capitolo uscite registra un altro movimento rilevante. Dopo Fabbian, anche l’esperienza in rossoblù di Sulemana è ormai ai titoli di coda. Il centrocampista ghanese è atteso a Cagliari per visite mediche e firma: per lui si tratta di un ritorno, utile a ritrovare minutaggio in una stagione che conduce dritta verso i Mondiali. Resta da capire se il Bologna deciderà di rimpiazzarlo o se preferirà attendere.

Calciomercato Bologna: gli obiettivi

L’arrivo di Sohm ha aperto nuove riflessioni in entrata. Sul tavolo c’è la possibilità di intervenire su un esterno offensivo o su un trequartista. In quest’ottica non è escluso un nuovo tentativo per Wesley dell’Al Nassr, mentre piacciono profili giovani e creativi come Fazzini della Fiorentina e Acuña del Newell’s Old Boys. Sugli esterni restano monitorati Eguinaldo dello Shakhtar e Osorio del Midtjylland, ma costi elevati e concorrenza internazionale complicano ogni mossa. Stesso discorso per Maher Carrizo del Vélez, vecchio pallino ora seguito con insistenza anche da Feyenoord, Manchester City e Midtjylland

Non va però esclusa una strategia più prudente: asciugare la rosa. Al momento Immobile, Dominguez e De Silvestri, oltre allo stesso Sulemana, sono fuori dalla lista UEFA. E con Ferguson possibile candidato al ruolo di trequartista, insieme a Odgaard, Italiano potrebbe persino rispolverare l’opzione delle due punte, riducendo la necessità di nuovi innesti.

Le possibili uscite

L’Europa pesa anche sulle valutazioni di chi oggi gioca poco ma è in lista UEFA. Lykogiannis, Dallinga e Casale restano nomi caldi in uscita solo nell’ultima fase del mercato. Per l’attaccante olandese, reduce da tre panchine consecutive, si parla di interessamenti da Valencia e Francia; Casale è seguito da Parma e Genoa.

Tutto confluirà in un faccia a faccia imminente tra Vincenzo Italiano e la dirigenza, dopo quello già avvenuto nel post-Fiorentina. Fenucci, Sartori e Di Vaio vogliono capire se il recente restringimento delle rotazioni sia una scelta tecnica definitiva o una fase contingente. In ballo c’è la chiarezza reciproca: con il mercato ancora aperto, meglio decidere ora chi resta centrale nel progetto e chi può cercare spazio altrove.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

