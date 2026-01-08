Calciomercato Bologna – Futuro da scrivere a sinistra: Lykogiannis in bilico, Angori prende quota

La presenza degli osservatori rossoblù alla Cetilar Arena, l’altra sera, ha acceso più di un riflettore: nel pieno del calciomercato, il Bologna valuta già le mosse sulla fascia sinistra e il nome di Lykogiannis rientra inevitabilmente nella stessa equazione, mentre il club era lì soprattutto per monitorare da vicino Samuele Angori, esterno sinistro classe 2001 del Pisa. Un interesse concreto che si inserisce in una strategia chiara: programmare con anticipo la corsia mancina della prossima stagione. Ed è proprio da quella fascia che potrebbe arrivare il primo movimento significativo dell’estate.

Calciomercato Bologna: Lykogiannis in scadenza, Angori pronto a subentrare

Dopo essere stato vicino a lasciare il Bologna nell’ultima sessione estiva di calciomercato, il futuro di Charalampos Lykogiannis resta in bilico. Il contratto del difensore greco scade il 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione, e le sirene di Panathinaikos, AEK e Olympiacos rimangono sullo sfondo. Uno scenario che potrebbe spingere il giocatore a non prolungare la propria permanenza sotto le Due Torri.

La scelta di puntare su Samuele Angori si inserirebbe proprio in questa prospettiva. Classe 2003, promettente e dotato di buona tecnica, il terzino del Pisa rappresenterebbe il ricambio ideale per Juan Miranda. Sono le caratteristiche richieste da Vincenzo Italiano per il suo sistema di gioco, e Angori sembra possederle tutte.

Rendimento in decrescita

Charalampos Lykogiannis non sta attraversando il suo miglior momento. Reduce da un 2024/25 che lo ha visto protagonista con 7 assist in 25 presenze complessive, in questa stagione ne ha messo a referto soltanto 1 – contro l’Inter il 4 gennaio. Complici alcune gare disputate come difensore centrale, il contributo offensivo offerto dall’ex Cagliari rimane altalenante. Nelle ultime sei gare del Bologna, inoltre, il greco è rimasto ai margini, con l’unica apparizione arrivata contro la squadra di Chivu.

Il quadro, insomma, sembra delinearsi con chiarezza: la crescita di Angori è sotto gli occhi di tutti e il Bologna non vuole lasciarsi sfuggire questa opportunità in vista dell’estate 2026. Se il rendimento di Lykogiannis non dovesse registrare un’impennata nelle prossime settimane – decisive tra campionato ed Europa League – le strade potrebbero davvero separarsi, aprendo la porta a un ricambio generazionale sulla corsia mancina.

