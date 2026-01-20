Calciomercato Bologna – Fabbian alla Fiorentina, Sohm al Bologna: scambio definito (Corriere di Bologna)

L’intesa era nell’aria da giorni, ma è stata rifinita solo tra domenica sera, a margine della sfida del Dall’Ara, e l’incontro decisivo andato in scena nelle ultime ore. Fiorentina e Bologna hanno definito lo scambio che porterà Giovanni Fabbian in viola e Simon Sohm in rossoblù, con formule differenti e obiettivi ben chiari per entrambe le società.

Calciomercato Bologna: le cifre dell’affare Fabbian-Sohm

Fabbian si trasferirà a Firenze con un prestito accompagnato da obbligo di riscatto fissato a giugno, subordinato alla permanenza della Fiorentina in Serie A. L’operazione complessiva vale 15,5 milioni di euro. Per il centrocampista veneto, che ha appena compiuto 23 anni, si chiude così l’esperienza bolognese: 91 presenze e 10 gol in Serie A, l’ultimo segnato proprio contro la squadra che ora lo accoglierà. Un curioso intreccio del destino, maturato mentre su di lui restavano vigili anche Bournemouth e Lazio, senza mai affondare davvero il colpo.

Sul fronte opposto, il Bologna accoglie Simon Sohm in prestito, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Lo svizzero classe 2001, arrivato in Italia con il Parma e acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate per 15 milioni, non è riuscito a incidere come previsto in maglia viola: un solo gol in 13 presenze in un contesto complicato. A Casteldebole, però, è ritenuto più funzionale a un centrocampo a due rispetto a Fabbian.



La cessione del numero 80 rossoblù arriva nonostante la stima espressa pubblicamente dal tecnico Italiano, ma pesa anche il tema contrattuale: dall’ingaggio da 400 mila euro netti percepito a Bologna, Fabbian passerà a oltre un milione a stagione a Firenze.

Il mercato del Bologna, però, non si ferma qui. In uscita resta Sulemana, destinato al Cagliari, mentre il club osserva con attenzione il reparto offensivo: un’eventuale offerta per Dallinga potrebbe aprire le porte a un nuovo innesto, magari un profilo capace di agire anche sulla trequarti. Il cantiere resta aperto, almeno fino al 2 febbraio.

