Chi è Simon Sohm, la contropartita rossoblù dell’affare Fabbian

L’operazione che porterà Giovanni Fabbian a salutare il Bologna in questa sessione di calciomercato invernale è agli sgoccioli. Direzione Fiorentina per il veneto. In cambio, la formazione rossoblù accoglierà dai viola l’ex Parma Simon Sohm.

Conosciamolo meglio.

La carriera di Simon Sohm

Simon Solomon Junior Sohm è nato a Zurigo, in Svizzera, l’11 aprile del 2001. 25 anni e già parecchia esperienza nel calcio italiano, avendo militato nel nostro Paese a lungo. Ma facciamo un passo indietro.

Zurigo

Comincia a giocare a calcio da bambino nella scuola calcio dell’FC Affoltern am Albis. Nel 2008, all’età di 7 anni, entra nel settore giovanile dello Zurigo. Qua completa tutta la sua formazione calcistica.

Tra il 2017 e il 2019, fa il salto. Dalla formazione under 18, viene promosso a giocare nella seconda squadra. Impiega un po’ a imporsi, ma un po’ nella stagione 18/19 e dall’inizio dell’annata 19/20 comincia a conquistare spazio. Nell’ultima stagione Sohm gioca tante vole, trovando anche il primo gol in prima squadra.

Parma

Nella sessione estiva del 2020, il Parma se lo assicura per un cifra intorno ai 6 milioni di euro. Con la maglia del Parma ha trascorso cinque stagioni. È arrivato quando la squadra gialloblù nella stagione della retrocessione di Serie B.

Nelle annate nel campionato cadetto, è cresciuto pian piano sotto diversi allenatori. La svolta per la sua carriera è stato l’arrivo in panchina di Fabio Pecchia. Il tecnico napoletano ne ha fatto un perno del centrocampo fino a conquistare assieme la promozione nella stagione 2023/24. Nella passata annata, la prima vera in Serie A per lui prima con Pecchia e infine con Chivu, ha vissuto la sua stagione migliore: 37 persone e 4 gol all’attivo.

Fiorentina

In estate, la Fiorentina ha deciso di acquistare Sohm dal Parma per 15 milioni di euro. In avvio di stagione, Stefano Pioli ne ha fatto un titolarissimo della formazione viola. Tuttavia, a causa delle difficoltà della squadra gigliata, nell’ultimo mese ha perso il posto per scelta del nuovo tecnico Paolo Vanoli.

Sohm in Nazionale

Simon ha cominciato a giocare con le selezioni della Nazionale elvetica fin dall’under 15. Ha giocato anche con under 16, 17, 18, 19 e 21, partecipando prima anche a un edizione dell’Europeo under 17 e poi a una edizione di quello under 21.

Nell’ottobre del 2020 ha esordito in Nazionale maggiore, dove finora ha collezionato solamente quattro apparizioni.

Caratteristiche fisiche

188 cm x 85 kg, Sohm è un mesomorfo. Ha un fisico molto importante, è dotato di una muscolatura molto sviluppata e definita sia negli arti superiori che in quelli inferiori. Grazie a questa struttura muscolare ha una grande potenza nelle gambe, che gli permette di essere sempre prestante nella corsa, in particolare sul lungo e forte nei contrasti. Inoltre, è dotato di una agilità nei movimenti nonché una capacità aerobica molto importanti. Nonostante l’altezza non è particolarmente abile nel gioco aereo

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, Sohm ha un’ottima tecnica individuale che coniuga con la struttura fisica possente e potente e una agilità atipica negli spazi stretti per un giocatore della sua stazza. Sohm è molto dotato dal punto di vista della pura tecnica, ha una notevole pulizia nel gioco palla al piede, conduce il pallone col destro ottimamente; mentre, controlli e passaggi sono sempre molto puliti.

In campo, queste caratteristiche di traducono in un modo di giocare che si adatta a parecchie posizioni in campo. Tuttavia, Sohm è una perfetta mezzala box-to-box che può incidere sia in fase di possesso che in fase di non possesso.

Sohm porta il pallone e punta verticalmente la porta, con interessanti percussioni palla al piede e ha una buona visione sul gioco corto degli inserimenti dei compagni.

Il centrocampista svizzero ha anche ottimi tempi di inserimento in area, ma non ha una grande freddezza sotto porta. Infatti, in carriera, nonostante, le ottime abilità nell’attaccare la rete non ha segnato tanti gol.

In non possesso è molto bravo nella copertura degli spazi, nonché nella lettura delle linee di passaggio. Dove non arriva con copertura fisica degli spazi e lettura delle situazioni, vince i duelli fisici, i contrasti e recupera tanti palloni.

Sohm in campo

In campo, nel corso degli anni è stato impiegato in tantissimi ruoli. La sua posizione ideale dal punto di vista tecnico, tattico e fisico è quello di mezzala destra in un centrocampo a tre. In alternativa, si trova a suo agio anche come interno in una mediana a due, dove il compagno è un giocatore più di regia e ragionamento. In passato, soprattutto al Parma, Sohm ha giocato come trequartista in coppia in un 3-4-2-1 e come unico riferimento centrale in un 4-2-3-1. Giocando sulla trequarti, spesso viene utilizzato come centrocampista aggiunto in fase di non possesso.

Alcune volte, soprattutto a Parma, ha giocato persino sulle fasce sia come ala (a destra e a sinistra) e addirittura come terzino, destro.

