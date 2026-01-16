Bologna FC
Calciomercato Bologna – La Fiorentina non molla Fabbian: Sohm possibile contropartita
Il club viola insiste per il classe 2003 e valuta l’inserimento dell’ex Parma nella trattativa
A poco più di 24 ore dal Derby dell’Appennino, c’è spazio anche per gli incroci di calciomercato. Nel giorno in cui il Bologna ha ufficializzato l’acquisto di Eivind Helland dal Brann, la Fiorentina non molla la pista che porta a Giovanni Fabbian. Dopo Brescianini, il classe 2003 potrebbe essere il prossimo rinforzo per il centrocampo viola.
Calciomercato Bologna: la proposta della Fiorentina per Fabbian
La Fiorentina, però, non vorrebbe arrivare ai circa 15 milioni chiesti dal Bologna per Fabbian in questa sessione di calciomercato. Per questo motivo, il club viola starebbe valutando l’inserimento di una contropartita tecnica: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Simon Sohm, arrivato in Toscana la scorsa estate dal Parma, potrebbe essere il profilo individuato per compiere il percorso inverso. Il Responsabile dell’Area Tecnica rossoblù, Giovanni Sartori, e il Direttore Sportivo, Marco Di Vaio, aspettano la proposta definitiva dalla dirigenza della Fiorentina, non escludendo una cessione per Fabbian.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook