Calciomercato Bologna – Fabbian molto vicino alla Fiorentina

Bologna-Fiorentina è ormai agli archivi, dopo la vittoria di questo pomeriggio dei Viola in quel del Dall’Ara. L’asse tra le due squadre, però, sembra essere più vivo che mai, soprattutto per il calciomercato del Bologna in uscita: Giovanni Fabbian, al centro di tante voci nelle ultime settimane, sembra essere vicino al passaggio proprio ai Viola. I colloqui tra le due squadre sono proseguiti anche nella giornata di oggi, e sembra esser stata trovata la quadra dell’operazione.

Calciomercato Bologna – La Fiorentina mette le mani su Fabbian

Nel mentre Bologna-Fiorentina dava il suo verdetto sul campo, dando ragione alla formazione di Paolo Vanoli, fuori progredivano le discussioni tra le rispettive dirigenze, e l’argomento sul piatto portava il nome di Giovanni Fabbian. Il calciomercato del Bologna è vicino a vedere concretamente la prima uscita: Rossoblù e Viola, secondo Nicolò Schira, hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto sui 15 milioni di euro.

Ma come scatterà l’obbligo? Semplice: al raggiungimento della salvezza per la Fiorentina. Vista la squadra delle ultime settimane, non più una variante impossibile, anzi. A quanto pare, le due società sono molto vicine alla chiusura: una perdita non scontata per il Bologna, nel caso, come ha sottolineato lo stesso Vincenzo Italiano nel postpartita odierno, parlando del giocatore.

Come si muoverà il Bologna?

Domanda lecita. Se l’affare per Fabbian sembra essere indirizzato verso la chiusura, il calciomercato del Bologna si dovrà necessariamente concentrare in quel ruolo da qui in poi: la partenza del numero 80 lascerebbe un vuoto non indifferente nelle rotazioni di Vincenzo Italiano, il quale lo ha costantemente utilizzato come alternativa a Jens Odgaard sulla trequarti. In quel ruolo ha agito, in questa stagione, anche Federico Bernardeschi, con ottimi risultati: il 10, però, è ancora fuori per infortunio, per cui se si concretizzerà il passaggio di Fabbian alla Fiorentina, i Rossoblù dovranno correre ai ripari.

