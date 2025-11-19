Calciomercato Bologna, Freuler apre al rinnovo: i dettagli

Remo Freuler resterà fuori dai convocati del Bologna per diverso tempo, ma i rossoblù sperano di recuperarlo e averlo ancora a lungo in Emilia. Il mediano svizzero è uno degli elementi fondamentali della squadra di Vincenzo Italiano e vuole averlo con sé ancora a lungo.

L’infortunio alla clavicola per il metronomo elvetico è solo un incidente di percorso che, si spera, non incida troppo nella stagione del Bologna. Annata che, a Casteldebole, sperano non sia l’unica di Remo al Bologna.

Freuler in scadenza

Remo Freuler, al momento, non è ancora certo del proprio futuro a Bologna. L’elvetico è una certezza in campo, ma a livello contrattuale tutte le strade sono aperte. L’accordo dello svizzero è in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e la conferma in rossoblù passa per forza dalla firma su un nuovo contratto.

Freuler fa gola alla Serie A

La scadenza così ravvicinata, tanto da poter trattare direttamente con il calciatore a partire dall’inizio del nuovo anno solare, non ha lasciato indifferenti le squadre di Serie A. In particolare, sullo svizzero ex Atalanta si sarebbero mosse in queste settimane due squadra: Roma e Juventus.

La Juve alla ricerca di un metronomo in grado di dare maggiore qualità ed esperienza al reparto; la Roma per gli stessi motivi, facendo leva sulla presenza in panchina di Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese, d’altronde, è l’allenatore che ha cambiato la carriera dell’ex Nottingham Forest.

Precedenza al Bologna: i dettagli

L’idea iniziale del Bologna era quella di offrire a Freuler un contratto per altre due stagioni: fino al 30 giugno 2028. Un contratto simile a quello proposto di un altro senatore dello spogliatoio come Lukasz Skorupski. In realtà, in queste settimane secondo la Gazzetta dello Sport si è arrivati più vicini ad un accordo con un offerta per un nuovo contratto annuale.

La nuova scadenza sarebbe quella del 30 giugno 2027. Freuler ha dato precedenza alla trattativa col Bologna, prima di parlare seriamente con Juventus e Roma. Ma la notizia è che il calciatore elvetico ha dato ampia e totale apertura alla permanenza in rossoblù. Ci sarà probabilmente, ora, da discutere della parte economica ma non dovrebbe essere un reale problema essendoci unità d’intenti tra le parti sul prosieguo dell’avventura assieme.

