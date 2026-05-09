Calciomercato Bologna, Otavio o Freytes? Ecco chi è in pole per il dopo Lucumi

Il Bologna continua a lavorare, sul fronte calciomercato, per il futuro della propria difesa e, tra i profili seguiti dall’area tecnica rossoblù, nelle ultime settimane sembra essere salito soprattutto quello di Freytes, ad un passo dal club a gennaio. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, il centrale argentino del Fluminense avrebbe infatti superato, almeno momentaneamente, Otavio nelle gerarchie del club emiliano, mentre sullo sfondo rimane l’opzione Brassier.

Calciomercato Bologna: Freytes batte Otavio

A spingere Freytes in pole è stato il monitoraggio costante effettuato dagli osservatori rossoblù. Il difensore classe 2000 è stato seguito dal vivo sia in campionato sia in Libertadores, raccogliendo valutazioni positive dopo due prestazioni considerate convincenti. Ciò fa capire quanto il Bologna stia approfondendo il dossier dell’argentino, ormai titolare fisso nel Fluminense e ritenuto pronto per il salto europeo.

Più complessa, invece, la situazione che riguarda Otavio. Il brasiliano era stato a un passo già la scorsa estate. Poi pare che il mancato addio di Lucumí abbia cambiato i piani, e il difensore finì al Paris FC, investendo circa 15 milioni per acquistarlo dal Porto.

Le cifre per i due difensori

Oggi il Bologna continua a seguirlo, ma rispetto al passato ci sono alcuni aspetti che frenano l’operazione. Otavio sta trovando meno continuità rispetto ai suoi primi mesi in Francia e il Paris FC, almeno per ora, non sembra disposto ad aprire a formule come il prestito con diritto di riscatto. La richiesta resta alta: circa 15 milioni per il cartellino.

Freytes, invece, avrebbe costi più contenuti. Il Fluminense valuta il giocatore tra i 7 e gli 8 milioni, cifra ritenuta più sostenibile per un Bologna che dovrà programmare il mercato senza gli introiti delle competizioni europee.

L’idea di fondo, comunque, è chiara: uno tra Freytes e Otavio potrebbe diventare il volto nuovo della difesa rossoblù nel caso di partenza di Lucumí.

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