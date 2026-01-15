Calciomercato Bologna – Helland sì, ma non è finita qui

La notizia della serata di mercoledì è il primo colpo del calciomercato del Bologna, che porta il nome di Eivind Helland. Il centrale norvegese stappa quella sessione di mercato Rossoblù andando a rimpolpare un ruolo che necessitava di un innesto, viste le precedenti difficoltà. Il classe 2005, però, non sarà il solo a sbarcare sotto le Due Torri: il Bologna pensa anche ad altro.

Calciomercato Bologna – Arriva Eivind Helland dal Brann

7 milioni di euro, e forse un qualcosa in più. Tanto è servito per far cedere il Brann e sbloccare il calciomercato del Bologna, con l’arrivo sotto le Due Torri di Eivind Helland. Il roccioso difensore classe 2005, già visto in azione al Dall’Ara nella sfida di Europa League proprio contro i Rossoblù, è un compo sì per l’immediato, visto che si trova anche nel giro della nazionale norvegese, ma soprattutto per il futuro, vista la giovane età.

Un altro norvegese, dunque, dopo Torbjørn Heggem. Lo stesso Heggem che dovrà fare da chioccia per integrare nel minor tempo possibile Helland, così da poterne immediatamente sfruttare le caratteristiche, visto che il Bologna continuerà per alcune settimane nel tour de force tra campionato ed Europa League, dove però lo stesso Helland è squalificato nel prossimo turno.

Si guarda anche altro

L’altro rappresenta centrocampo e attacco, con grande protagonista il primo. Sono di ieri le voci che vorrebbero una partenza di Ibrahim Sulemana, dopo il match di stasera contro il Verona: il giocatore vorrebbe più minutaggio e non disdegnerebbe un ritorno al Cagliari. Con la sua eventuale uscita il calciomercato del Bologna non potrebbe non virare su un innesto in mezzo, forse già necessario: piacciono Adzic, Ugresic, Amorim, Sahabo e Dahl. Insomma, un ventaglio ampio e non semplice da ottenere.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

