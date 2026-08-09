Calciomercato Bologna – I giocatori italiani più pagati di sempre per ogni squadra della prossima Serie A 2026-2027

Ripetiamo il percorso tortuoso di ieri. Oggi è tempo di scoprire quali sono i calciatori italiani più pagati dalle prossime partecipanti della Serie A 2026-2027. Le squadre sono le stesse e sono presenti diversi ‘doppioni’ rispetto alla classifica dell’articolo uscito nella giornata passata. Di più: uno degli obiettivi nelle mire del calciomercato rossoblù rappresenta l’acquisto più costoso per due club di Serie A. Stiamo parlando di Roberto Piccoli, che da qualche giorno è inseguito da Sartori e Di Vaio, se si avverasse l’ipotetica girandola di centravanti, con Dallinga lontano da Bologna.

Calciomercato Bologna – Il trono se lo prende Riccardo Calafiori

Nella storia del club rossoblù, il calciatore italiano più caro è stato Riccardo Calafiori, pagato 23,85 milioni di euro dal Basilea (il club svizzero si era riservato un’alta percentuale sulla futura rivendita del difensore che inizialmente fu valutato 4 milioni di euro), ed è allo stesso tempo il secondo acquisto più oneroso dell’intera storia bolognese dietro a Joshua Zirkzee.

Dietro a Calafiori spunta il nome di Riccardo Orsolini, prelevato dalla Juventus per 15 milioni di euro. L’esterno destro rossoblù è divenuto il simbolo del Bologna. Chiude il podio Nicolò Cambiaghi, acquistato dall’Atalanta durante la finestra di calciomercato estiva di due anni fa per 11 milioni di euro.

La top-3 di Serie A

Nuovamente la Juventus guarda tutti dall’alto in basso in questa classifica. L’acquisto di Federico Chiesa nell’ottobre 2020 dalla Fiorentina per 57,2 milioni di euro rappresenta il prezzo più alto mai pagato per un calciatore italiano da parte di un club di Serie A.

Repetita iuvant per l’Inter e Nicolò Barella: seconda posizione per l’asso del centrocampo neroazzurro. La cifra finale per il suo arrivo dal Cagliari è di 50,5 milioni di euro.

In terza posizione troviamo Leonardo Bonucci al Milan. Dopo la rottura con la Juventus, il difensore centrale italiano passò ai rossoneri per 42 milioni di euro.

La classifica totale

Federico Chiesa (Juventus) 57,2 milioni di euro Nicolò Barella (Inter) 50,5 milioni di euro Leonardo Bonucci (Milan) 42 milioni di euro Alessandro Buongiorno (Napoli) 36,5 milioni di euro Antonio Cassano (Roma) 31 milioni di euro Christian Vieri (Lazio) 28,4 milioni di euro Gianluca Scamacca (Atalanta) 28 milioni di euro Roberto Piccoli (Fiorentina) 25 milioni di euro Riccardo Calafiori (Bologna) 23,9 milioni di euro Simone Verdi (Torino) 22 milioni di euro Roberto Inglese (Parma) 21,8 milioni di euro Andrea Pinamonti (Genoa) 20 milioni di euro Andrea Pinamonti (Sassuolo) 20 milioni di euro Rolando Mandragora (Udinese) 20 milioni di euro Matteo Pessina (Monza) 15,2 milioni di euro Roberto Piccoli (Cagliari) 13 milioni di euro Alberto Dossena (Como) 9,3 milioni di euro Marco Brescianini (Frosinone) 6,2 milioni di euro William Viali (Venezia) 5 milioni di euro Wladimiro Falcone (Lecce) 4 milioni di euro

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