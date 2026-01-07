Calciomercato Bologna, i rossoblù seguono Angori del Pisa: obiettivo per l’estate?

La sessione di calciomercato invernale è anche il momento per imbastire le trattative del futuro. Lo sa bene il Bologna che sul calciomercato di gennaio cerca di muovere il meno possibile Bper concentrarsi sul futuro che in questo caso si chiama Samuele Angori.

I rossoblù infatti avrebbero acceso i fari sull’esterno sinistro classe 2003 del Pisa soprattutto per il futuro. Un interesse che ieri si è concretato nell’invio di una delegazione a osserva Pisa-Como alla Cetilar Arena. La gara finita 0-3 ha comunque permesso di vedere alcune giocate importanti da parte dell’esterno ex Empoli e Perugia.

Bologna, occhi su Angori per l’estate

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bologna segue Angori soprattutto in ottica calciomercato estivo. L’esterno infatti è un titolare inamovibile della formazione del Pisa di Alberto Gilardino. E infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i nerazzurri toscani non vorrebbero privarsene già nel mese di gennaio.

Dal canto suo il club felsineo a sinistra in difesa è al momento al completo con Miranda e Lykogiannis. Per questo motivo il corteggiamento potrebbe partire da lontano per arrivare a concretizzarsi poi nel mese di giugno. L’idea c’è, magari da anticipare a gennaio proprio in vista dell’estate.

Concorrenza agguerrita

I rossoblù comunque non sono gli unici che sono stati attirati dalle prestazioni del ragazzo di Cortona. Su di lui, già in questo mese di gennaio si sarebbe poggiato lo sguardo anche del Parma. Anche i crociati non hanno necessità di arrivare ad Angori in questa sessione di calciomercato, ma come i corregionali del Bologna hanno drizzato le antenne.

Felsinei e gialloblù sono, al momento le squadre che hanno sicuramente mosso le prime pedine. Angori, però, non piace solo a Bologna e Parma. Infatti, anche big del campionato come Juventus e Inter si stanno tenendo informati sulla situazione del giocatore del Pisa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook