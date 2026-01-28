Calciomercato Bologna – Idea Beltran se Dallinga saluta: la situazione

C’è un nome nuovo per l’attacco del Bologna, che sul calciomercato cerca un attaccante con Immobile e soprattutto Dallinga tutt’altro che saldi: la novità è Lucas Beltran. Argentino, classe 2001, l’ex River Plate e Fiorentina attualmente è in prestito al Valencia.

Un’idea nata probabilmente dalla ricerca profonda di profili utili, pronti a subentrare in una rosa a gennaio e in grado di giocare nel nostro campionato. Ma soprattutto, come nel caso dell’attaccante albiceleste, che conoscano già Vincenzo Italiano e le sue richieste tecniche, tattiche e fisiche. Insomma, qualcuno che possa dare un impatto immediato.

Beltran, un centravanti di manovra

L’ex River Plate ha già lavorato con Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Con il tecnico di Karlsruhe, dopo il suo approdo in Toscana (pagato 12,6 milioni di euro più altri 12/13 di bonus), ha mostrato cose interessanti senza però entusiasmare.

Con Italiano, in panchina, tuttavia ha vissuto la sua miglior stagione delle due e mezzo in Europa. Beltran non è un goleador, anzi piuttosto si può definire un centravanti di manovra, tanto che Italia a Firenze lo spostò anche nel ruolo di trequartista-seconda punta e a gennaio completò la rosa con Belotti.

La situazione

Il Bologna pensa a Beltran, perché vorrebbe fare una piccola rivoluzione in avanti in questo calciomercato. Salvo Castro, potrebbero partire sia l’olanedese che Ciro Immobile. Con metà stagione da giocare due attaccanti a quel punto dovrebbero bastare.

Serve però che il Valencia, che ha prelevato Beltran in estate con la formula del prestito annuale oneroso senza opzioni di riscatto, dia il suo ok alla trattativa. Un placet che potrebbe arrivare solo se a disposizione di Carlos Corberan arrivasse un nuovo attaccante. Quell’attaccante potrebbe pure essere proprio Thijs Dallinga in prestito, ma si vedrà anche perché il centravanti ex Tolosa la richiede anche da Francia, Germania e Turchia.

Le alternative del Bologna

Il club rossoblù al momento non ha particolari alternative in mano. Tuttavia, continua a seguire Evan Ferguson della Roma e la sua situazione. Ma soprattutto sta attenta alle occasioni. In Turchia, per esempio, si dice sia in uscita dal Fenerbahce un ex pallino come Jhon Duran.

Il centravanti ex Aston Villa è in prestito ai turchi dalla formazione saudita dell’Al-Nassr e ha un ingaggio faraonico. Nel caso in cui il Bologna dovesse provarci servirebbe uno sforzo del club di Riad per contribuire al pagamento dello stipendio.

