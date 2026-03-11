Mihajlo Ilic è arrivato a Bologna nel calciomercato invernale del 2024, due anni fa. Sotto la guida di Thiago Motta, nonostante le favorevoli disposizioni del tecnico verso i giovani, il serbo non è mai riuscito a esordire. D’altronde la missione Champions imponeva di vincere ogni incontro, anche a costo di spremere i giocatori più utilizzati. Così, poco meno un anno dopo, il centrale di Jagodina è tornato in patria. Quello stesso Partizan che lo aveva lasciato andare in Italia se lo è ripreso nella caccia al titolo, permettendogli di trovare spazio e fiducia.

Casa Anderlecht

Poi, quest’estate Mihajlo è tornato alla base. L’esordio convincente in amichevole aveva fatto ben sperare, eppure, con l’arrivo di Heggem e Vitik, ancora una volta i piani alti hanno optato per un prestito. Il ragazzo aveva (e ha) talento, ma sembrava ancora acerbo rispetto ai compagni di reparto e, di conseguenza, il Belgio pareva la meta perfetta. Eppure, l’avvio con la maglia dell’Anderlecht non ha portato bene. Nei primi cinque mesi di campionato, infatti, tra infortuni e panchine, sono arrivate appena due presenze. Ma oggi la musica è cambiata…

Calciomercato Bologna – Ilic convince in Belgio

Nelle ultime sei uscite di Pro League, complice una migliorata condizione fisica, Ilic ha strappato la titolarità di forza ai compagni, giocando ogni singolo minuto nell’ultimo mese. Il bilancio parla chiaro: nonostante i sette gol subiti, i bianco-malva hanno perso soltanto in una circostanza, ottenendo anche due clean sheet.

Finalmente un cerchio si sta concludendo e tutti sanno che il ragazzo è quello di cui ci parlava Calafiori: un talento puro e dal potenziale enorme, troppo spesso martoriato dagli infortuni. E, nonostante il prezzo del riscatto elevato, alcune pagine d’informazione belghe ne parlano benissimo. Che l’Anderlecht spenda 5.5 milioni per rilevarlo sembra improbabile, specialmente visto il traffico del mercato fiammingo. Ma forse il Bologna ha trovato il quarto del futuro, e questa è una notizia fondamentale, specialmente consideriando la probabile partenza di Lucumi. Tra qualche mese servirà fare numero: magari il coniglio è già dentro al cilindro, dobbiamo solo scoprirlo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook