Lucumì, il muro del Bologna: sarà lui al centro della difesa contro la Roma

Ruotano tutti tranne lui: John Lucumì, il perno della difesa del Bologna. Da quando è tornato dopo l’infortunio le ha giocate tutte da titolare e mister Italiano non ne farà a meno neanche nella prossima sfida: l’andata degli ottavi di Europa League contro la Roma, in programma al Dall’Ara domani alle 18.45. Lucumì è il muro del Bologna, sono le statistiche a mostrarlo. E nell’euroderby è quello che serve. Dopo la seduta di rifinitura saprà chi sarà ad affiancarlo per proteggere la porta rossoblù in questa partita così importante.

John Lucumì è il perno della difesa rossoblù. Lo mostrano i dati

Nella partita contro il Como del 10 gennaio, John Lucumì rimedia un infortunio alla spalla che lo tiene ai box per poco meno di un mese. In questi 28 giorni di assenza del colombiano il Bologna ha subito 12 gol, mantenendo la porta inviolata soltanto una volta contro il modesto Maccai Tel Aviv. Tanto che la squadra rossoblù era tra le prime 20 ad aver concesso più gol da inizio 2026 nei top cinque campionati europei.

Lucumì rientra per la partita contro il Parma, che il Bologna perde 0-1. Questo sarà uno dei soli due gol presi dai Rossoblù a febbraio con il colombiano in campo. Il secondo nella partita successiva contro il Torino, poi quattro clean sheet consecutivi tra campionato ed Europa League. La media di gol attesi concessi a partita si abbassa drasticamente rispetto al periodo di assenza di Lucumì: da 1,5 a 0,4. La media si alza ma di poco aggirandosi intorno allo 0,7, contando la scorsa sconfitta per 1-2 contro il Verona. Partita, questa, in cui non si possono addossare colpe a Lucumì, il migliore del suo reparto.

Verso l’euroderby: il centrale colombiano sarà titolare

Anche i dati mostrano che il Bologna non può fare a meno di John Lucumì. E infatti Italiano ha scelto di schierarlo titolare nello scontro europeo contro la Roma. Sarà la nona partita consecutiva dal 1′ minuto per il difensore colombiano. Dal suo rientro post infortunio le ha giocate praticamente tutte per 90 minuti (solo in Coppa Italia contro la Lazio è stato sostituito a 10 minuti dalla fine per un piccolo fastidio fisico). Nonostante sia in scadenza di contratto e il rinnovo rimanga in stallo, John Lucumì rimane un leader della squadra.

Italiano quindi per Bologna-Roma parte dalle certezze rossoblù: Skoruspki, Freuler e proprio Lucumì. Gli altri intorno a loro cambiano, ruotano e si alternano. Il mister per la difesa da schierare domani ha ancora dei dubbi. Probabilmente oggi dopo la seduta di rifinitura saranno sciolti e il colombiano conoscerà il suo compagno di reparto. Vitik sembra essere in vantaggio sugli altri. In ogni caso, l’obiettivo è quello di invertire la rotta intrapresa contro il Verona (2 gol subiti in una partita) e ritornare a viaggiare sui ritmi difensivi di febbraio.

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio; Sofascore

