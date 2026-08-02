Calciomercato Bologna, Ilic rinnova e va in Serie B?

Nonostante le speranze, il Bologna ancora una volta non sarebbe convinto delle abilità di Mihajlo Ilic e presto il difensore potrebbe lascia i rossoblù alla volta di Cesena. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club felsineo avrebbe l’accordo con i romagnoli per il passaggio del giocatore serbo in bianconero.

Il giocatore classe 2003 dopo due prestiti, il primo “a casa” al Partizan Belgrado e il secondo all’Anderlecht non sono bastati a convincerla il club. Infatti, i felsinei avrebbero volentieri trattenuto il serbo, qualora fosse stato all’altezza del ruolo di opzione per la difesa, ma per il momento ritengono che non sia ancora pronto.

Il prestito in Serie B

La possibilità che in un prossimo futuro l’ex Partizan possa essere un membro attivo dell’organico è ancora viva. Tuttavia, la crescita di Ilic sembrerebbe dover passare ancora da un prestito: il Bologna perciò lo manderà in Serie B, al Cesena.

In bianconero sarà logisticamente più vicino per essere seguito attentamente. E soprattutto la valutazione potrebbe essere fatta a quel punto già all’interno del calcio italiano. Un impatto morbido (ma non troppo) con le dinamiche tecnico-tattiche del nostro movimento. Il Bologna spera così di avere un giocatore pronto ad affrontare la Serie A prossimamente da alternativa. Oppure un giocatore almeno appetibile sul calciomercato a titolo definitivo.

Rinnovo prima della partenza

Anche per Ilic come per tanti giovani della “cantera” del Bologna, andati in prestito, prima dell’addio verso Cesena sarebbe pronto un prolungamento contrattuale. Mihajlo fiemerebbe un nuovo accordo, allungando di un anno la sua scadenza.

Ilic dovrebbe allungare il suo contratto col Bologna dall’attuale scadenza del 30 giugno 2028 al 2029. Un modo per il club di avere più potere contrattuale sul giocatore al rientro dal suo prestito in Romagna.

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