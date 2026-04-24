Calciomercato Bologna, indiscrezioni da Parigi: contatti per due giovani

Il tema calciomercato si fa sempre più caldo, sulla panchina e sul campo. Alcune frasi pronunciate da Vincenzo Italiano nel post partita contro la Juventus hanno generato parecchie polemiche, ma anche le parole dello zio di Lewis Ferguson hanno acceso qualche lampadina. «Potremmo vedere un trasferimento di Lewis in estate» aveva detto al podcast 5Stars, perché «Quest’anno è entrato e uscito dai titolari del Bologna: ha giocato molto in Europa League, ma non tanto in campionato».

Alla lista si aggiungono anche Remo Freuler, in scadenza a giugno, Simon Sohm, in prestito con diritto di riscatto (che il Bologna non intende esercitare vista la clausola da 14 milioni di euro). Il mancato rinnovo di Jhon Lucumi, in cerca di una nuova sistemazione, Riccardo Orsolini in fase di trattative per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e Jonathan Rowe, con gli occhi del Galatasaray puntati addosso.

Calciomercato Bologna: i nomi per la mediana

Si preannuncia una finestra di calciomercato particolarmente calda per il Bologna, già da tempo alla ricerca di validi sostituti, in particolare in mediana. La coppia Sartori-Di Vaio sta visionando Keita del Parma, Konè del Sassuolo, Hjerto-Dahl del Tromso e Watson del Kilmarnock.

Come riporta Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, nelle ultime ore sono arrivare alcune indiscrezioni dalla Francia: il club rossoblù sarebbe in contatto con Paris FC (squadra di Immobile) e Psg per chiedere informazioni in merito a due giovani talenti.

Luca Koleosho, azzurrino Under21 che potrebbe presto sbarcare in Nazionale maggiore con i più grandi. In prestito con diritto di riscatto, il Bologna vuole capire sei ci siano le condizioni per un ritorno di Koleosho al Burnley per eventuali trattative. Gabriel Moscardo, mediano brasiliano. Quest’ultimo ha giocato nelle Nazionali U20 e U23, strappato dal Psg alla concorrenza di Chelsea, Milan e Barcellona. Nessun trattativa concreta, solo chiamate volte a sondare il terreno e capire possibili margini di manovra in vista della finestra di calciomercato estiva.

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