Calciomercato Bologna, piace il difensore ucraino del Trabzonspor Arseniy Batagov

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yunus Emre Sel, che segue da vicino la formazione del Trabzonspor, il Bologna sarebbe tra le società che seguono la situazione del difensore ucraino Arseniy Batagov in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Il Bologna, insieme ad altri club, avrebbe chiesto informazioni sulla situazione del centrale. Una delle società interessate avrebbe anche presentato un’offerta seria per la sessione di gennaio. Ma non è ancora chiaro quale. Anche perché sul difensore ucraino ci sono formazioni di Serie A e di Premier League.

Il Bologna e l’interesse per Batagov

I rossoblù, secondo quanto riportato in Turchia, sarebbero tra le squadre interessate al centrale ucraino. Batagov è stato osservato da tanti club in questi mesi, e tra queste società ci sarebbe anche il Bologna che potrebbe essere interessata a fare una mossa per lui nelle prossime sessioni di calciomercato.

Ad attirare i rossoblù sul profilo del difensore classe 2002 potrebbe essere stato il fatto che è un centrale di piede mancino. Una caratteristica che il Bologna ha cercato spesso in queste ultime sessioni di mercato nell’ottica di un possibile addio di Jhon Lucumí.

L’interesse dalla Serie A e dalla Premier League

Il Bologna comunque non è l’unico club a seguire con attenzione il giocatore dell’est Europa. Infatti, come confermato anche dallo stesso presidente del Trabzonspor Ertugrul Dogan, sono tanti i club che lo hanno osservato. Lo stesso numero uno del club turco aveva anche dichiarato che una squadra aveva trovato un accordo per il trasferimento in estate.

Secondo quanto riportato, ancora da Yunus Emre Sel, oltre il Bologna sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli in Serie A, mentre dalla Premier League le società che osservano il giocatore sono addirittura tre. Si tratta di Nottingham Forest, Crystal Palace e Brentford.

Batagov si trasferisce nel calciomercato invernale?

Le buone prestazioni del centrale classe 2002 sono evidenti. Quando lui non è in campo, il rendimento della difesa del Trabzonspor cala. Ecco perché il board della società turca vorrebbe evitare di cederlo già a gennaio, dopo averlo tenuto in estate. Tuttavia, c’è una società che spinge per averlo già questo inverno.

Le cifre dell’offerta per il trasferimento di Batagov già nel calciomercato di gennaio non sono note. Va però dato quasi per scontato che questa proposta arrivi da una delle società di Premier League. I club inglesi infatti sono sempre pronti a investire quando un giocatore richiama il loro interesse.

