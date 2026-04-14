Joao Mario-Holm e…Zazza, con un’idea su Pessina: Bologna, le notizie del 14 aprile

Il Bologna è nel pieno della concentrazione della sfida all’Aston Villa, e proprio in vista del match del Villa Park, forse, Matteo Pessina si è creato una piccola chance. Il mercato, però, è sempre presente: idea rinnovo presitit per Joao Mario e Holm, mentre spunta un nuovo nome per la difesa: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 14 aprile 2026.

Joao Mario-Holm, si rinnovano i prestiti?

Sembrava un’idea lontana dal concretizzarsi, perlomeno un mese fa. Oggi, invece, è molto più che un’ipotesi: Holm, tornato dall’infortunio, piace eccome a Spalletti, e Joao Mario a Bologna ha sicuramente raccolto il gradimento di chiunque. Ecco perché Juventus e Bologna potrebbero trovarsi presto allo stesso tavolo per parlare di un nuovo accordo per il futuro.

Qui il link all’articolo completo su Joao Mario e Holm

Calciomercato, piace Zazza del Team Altamura

Le notizie sul calciomercato che coinvolge il Bologna oggi portano alle serie minori. Non fatevi ingannare: Matteo Zazza è uno dei talenti più in vista della Serie C. Classe 2005, difensore centrale, ex Ascoli e Lazio, Zazza ha attirato su di se molti attenzioni, anche quelle della Premier League. Sassuolo e soprattutto Bologna hanno messo i propri occhi sul giovane romano, un investimento sul futuro che potrebbe portare più di un vantaggio.

Qui il link all’articolo completo sull’interesse dei Rossoblù per Zazza

Bologna con Pessina titolare giovedì? Sogno o…notizia?

Ottima partita all’esordio da titolare in Serie A e…una possibilità creata per l’esordio in Europa League? Le parole di Italiano sono chiare: il titolare giovedì sarà Ravaglia. Ma nella sua testa, forse, il pensiero di lanciare il giovane portiere in Aston Villa-Bologna non è totalmente inesistente…

Qui il link all’articolo sulle possibilità di Pessina in vista di Aston Villa-Bologna

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