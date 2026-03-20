Calciomercato Bologna – Holm verso il ritorno: la Juve non lo riscatterà. I dettagli

Emil Holm e il Bologna, due destini che si riuniranno con ogni probabilità nel calciomercato estivo. Il terzino svedese che poco meno di due mesi fa ha lasciato l’Emilia per trasferirsi a Torino, alla Juventus a fine stagione percorrerà il tragitto inverso.

Se questo rientro in Emilia sarà effettivamente per rimanerci questo lo sa solo Holm e la società rossoblù. L’addio non era stato dei migliori, ma nemmeno litigioso. Motivo per cui non si può escludere che esistano i margini per un futuro nuovamente assieme. Tutto dipenderà dalle necessità del Bologna, la situazione sul calciomercato e la voglia del giocatore di vestire di nuovo la maglia felsinea.

La Juventus non riscatterà Holm

Di certo, il destino di Holm non vestirà bianconero. Lo svedese, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, lascerà la Juventus a fine stagione. La Vecchia Signora ha l’opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro, avendo preso il giocatore in prestito semestrale gratuito, ma non la eserciterà.

Troppo alta la valutazione e quasi assente il contributo del terzino scandinavo. Infatti, Holm ha collezionato appena due presenze da subentrato per un totale di circa un’ora in campo con la maglia della Juve. Poi, come spesso gli è accaduto in carriera, si è dovuto fermare per un problema fisico, muscolare. Il terzino destro è al momento fuori dal 14 febbraio, giorno della sua seconda presenza con la maglia della Juve.

Un destino segnato

La verità è che già da febbraio la sensazione era chiarissima. La Juventus, già nel mese successivo al calciomercato invernale in cui Holm era stato prelevato dal Bologna, aveva cominciato a cercare giocatori nel medesimo ruolo in vista della prossima annata. Da Celik a Mingueza, tanti i nomi soprattutto a parametro zero su cui sta lavorando la Juve.

Per quanto riguarda invece la “contropartita” dell’affare Holm-Juve, ovvero João Mario ritorno in bianconero è certo, essendosi trasferito in prestito gratuito. Poi se le prestazioni saranno davvero convincenti da qui alla fine e ci sarà la volontà reciproca di proseguire, in estate ci si potrebbe anche sedere al tavolo.

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