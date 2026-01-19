Il Bologna si ritrova di nuovo al centro delle attenzioni del Napoli. Dopo il pressing estivo per Dan Ndoye – poi sfumato con lo svizzero approdato al Nottingham Forest – il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Nicolò Cambiaghi come possibile sostituto di Noa Lang, sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray. Un interesse che riapre dinamiche già viste e che, inevitabilmente, accende il dibattito attorno al futuro dell’esterno rossoblù.

Calciomercato Bologna – Interesse del Napoli per Cambiaghi

Cambiaghi ha saputo ritagliarsi spazio e considerazione grazie alla sua duttilità offensiva e alla capacità di incidere anche a gara in corso. Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il suo profilo piace al Napoli per caratteristiche tecniche e margini di sviluppo: un’ala moderna, capace di attaccare la profondità, lavorare tra le linee e garantire intensità nella fase di non possesso. In altre parole, un identikit che si avvicina a quello di Lang, ma con un ingombro economico più sostenibile.

Secondo “caso-Ndoye”?

A Casteldebole, però, il clima è diverso rispetto al caso Ndoye.

Allora il Bologna si trovò a gestire un’offerta importante per un titolare consolidato, in un momento delicato della costruzione della rosa. Oggi la situazione è più sfumata: il club non ha alcuna intenzione di privarsi di Cambiaghi, soprattutto in un momento delicato della stagione come questo. La linea della società resta chiara: nessuna svendita, soprattutto in una fase calda che vede anche Fabbian verso la Fiorentina. Il Napoli, dal canto suo, valuta alternative e tiene aperti più tavoli, ma l’interesse per Cambiaghi è concreto.

Molto dipenderà dalla tempistica dell’uscita di Lang e dalla volontà del giocatore, che a Bologna ha trovato continuità e un contesto tecnico ideale per crescere. Per ora si tratta di sondaggi, ma il copione ricorda quello già visto in estate. Il Bologna osserva, ascolta, ma non si fa trovare impreparato. E, come accaduto per Ndoye, sarà il mercato a dire se si tratta solo di un interesse passeggero o dell’inizio di un nuovo braccio di ferro.

