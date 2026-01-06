Calciomercato Bologna – Sarà Casale a lasciare spazio per Freytes?

Il calciomercato invernale entra nel vivo e il Bologna continua a lavorare per rinforzare il suo organico. La competitività è il principio chiave su cui si baseranno le scelte: quella, che nelle ultime settimane sembra essere venuta meno, non dovrà mancare nella seconda parte di stagione. Ragion per cui, anche Vincenzo Italiano si è detto sicuro che se ci saranno occasioni, la società rossoblù le coglierà al volo. Ma si sa, per uno che viene c’è uno che va.

Calciomercato Bologna – La difesa: dietro Freytes, fuori Casale?

Il reparto su cui gli uomini rossoblù stanno impiegando il maggior numero di energie è senza dubbio quello della difesa. Il Bologna, in particolare nelle ultime uscite, ha evidenziato sempre più difficoltà in quella zona di campo, motivo per cui è il reparto più urgente su cui intervenire. Il nome che si innesterà nella difesa rossoblù è ormai noto: Juan Pablo Freytes, centrale mancino del Fluminense. Ma per poter accogliere l’argentino serve spazio: a lasciarglielo sarà Nicolò Casale, in cerca della giusta sistemazione. Il numero 16 del Bologna ha trovato pochissimo spazio dall’inizio della stagione e la sua precarietà è stata confermata anche dal mancato ingresso in campo domenica contro l’Inter, nonostante le evidenti difficoltà dei suoi compagni di reparto.

Tra l’infortunio al bicipite femorale e una gerarchia in cui si trova sul fondo, Nicolò Casale ha giocato solamente 232 minuti dall’inizio della stagione, complessivi di tutte e quattro le competizioni. Anche perché in Europa League non ha mai giocato, così come non ha contribuito in Supercoppa Italiana e, per il momento, nemmeno in Coppa Italia. Insomma, un quadro alquanto grigio, che non fa altro che alimentare le voci di mercato.

La situazione di Fabbian e Dominguez

Al contempo, gli uomini di mercato del Bologna monitorano anche gli sviluppi dei quadri di Benjamin Dominguez e Giovanni Fabbian. La Lazio continua a seguire con interesse il trequartista rossoblù, mentre sull’argentino ci sono la Fiorentina e il Lione. Nessuno dei due partirà se non alle condizioni del Bologna: la società vuole essere accontentata sia dal punto di vista economico che di prospettive e non li lascerà andare in assenza di un sostituto pronto.

(Fonte: Stadio)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook