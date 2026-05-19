Calciomercato Bologna, dalla Nigeria: sondaggio rossoblù per Gift Orban

Proseguono dietro le quinte le manovre del Bologna in vista del prossimo calciomercato, il club infatti sta prendendo informazioni su diversi giocatori tra questi Emanuel Gift Orban. Centravanti, classe 2002, nell’ultima stagione è stato in forza all’Hellas Verona.

Secondo quanto riportato dalla testata nigeriana The Nation, il giocatore originario proprio della Nigeria sarebbe stato oggetto delle attenzioni del club felsineo. Niente di concreto finora, anche perché ci sarebbe innanzitutto da capire la situazione contrattuale del giocatore. Ma sicuramente una traccia da seguire, soprattutto se a salutare nel reparto d’attacco del Bologna fosse Dallinga e non Castro.

La situazione di Gift-Orban

Il giocatore che nella stagione che sta per concludersi giocava all’Hellas Verona, presto farà ritorno al club proprietario del cartellino. L’ex Gent, infatti, nel passato mercato estivo 2025 si era trasferito in Italia con la maglia gialloblù dall’Hoffenheim in Germania.

I tedeschi che solo pochi mesi prima lo avevano acquistato per 9 milioni di euro dall’Olympique Lione, vorrebbero monetizzare e venderlo. Gift Orban era arrivato al Verona in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni (con una non confermata obbligatorietà in caso di salvezza veronese, comunque non arrivata).

La permanenza veronese, seppur non estremamente positiva nei numeri e nei risultati, va considerata positivamente se ben contestualizzati nella realtà veronese. Motivo per cui la speranza dell’Hoffenheim è di riuscire a vendere, magari proprio al Bologna, Gift Orban in maniera definitiva o semi-definitiva nel prossimo calciomercato.

Numeri e valutazione

Nella stagione che si sta concludendo, il centravanti nigeriano ha segnato 7 reti in 25 presenze in Serie A, a cui si vanno ad aggiungere 3 assist. Numeri interessanti contestualizzati nella sciagurata annata dei veneti, ma anche col fatto che Emanuel ha poi perso il posto da titolare a causa di qualche atteggiamento fuori dalle righe.

Per il Bologna l’idea sarebbe quella di investire non più di 8/10 milioni per Gift Orban, magari con la stessa formula (e condizioni diverse) con cui lo aveva prelevato l’Hellas nella scorsa estate. Sondaggi vivi per lui come per altri, in vista di una sessione trasferimenti che ovviamente deve ancora decollare

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