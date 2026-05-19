Il rinnovo di Orso e la rissa di Rowe: Bologna, le notizie del 19 maggio

In un martedì dell’ultima settimana di campionato potrebbe sembrare che debba accadere poco. Invece, tra una fiamma di mercato e l’atteso incontro tra Italiano e la dirigenza, questa giornata ci ha regalato grandi spunti. Vi siete persi qualcosa? Tranquilli, è naturale. A tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo di calcio, ci pensiamo noi.

Orso verso il rinnovo

Per quanto riguarda la tanto discussa situazione Orsolini, la società e l’esterno ascolano hanno fissato un nuovo incontro. Nella speranza che si giunga a un accordo, questo è un ottimo punto di partenza: c’è la volontà del giocatore di discutere, e già è qualcosa.

Rowe parla della rissa con Rabiot

Interpellato in giornata, Jonathan Rowe ha chiarito le dinamiche della rissa avvenuta nello spogliatoio del Marsiglia. Poco male, considerando che un evento considerato spiacevole ha regalato al Bologna la sua stella più brillante. Ma se volete scoprire chi ha scagliato la prima pietra, oppure i pensieri dell’esterno inglese sul futuro, siete al posto giusto.

Una Scozia rossoblu al Mondiale

Oggi è uscita la lista dei convocati della nazionale scozzese alla prossima Coppa del Mondo. Molti potrebbero pensare che il legame unico tra la fiera selezione d’oltremanica sia Lewis Ferguson. Eppure, in questo intreccio di storie, scoprirete che la Scozia è più rossoblu che mai. O Bologna è più scozzese, scegliete voi.

Calciomercato Bologna, una fiamma dal Verona

Neppure il calciomercato resta fuori dalle notizie di oggi. Oltre a Kieran Bowie, il Bologna starebbe sondando anche il suo compagno di reparto a Verona, Gift Orban. Il nigeriano è stato uno dei talenti più in vetrina della prima metà di stagione e ha anche purgato i rossoblu all’andata.

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