Calciomercato Bologna – No a Conte per Cambiaghi, Freuler tentato da Gasperini

Il calciomercato di gennaio lato Bologna è quasi alle battute finali. E in questo gennaio la priorità della dirigenza rimane difendere ciò che è già stato costruito, senza smontare i pilastri della squadra nel momento più delicato della stagione.

Il muro Cambiaghi: il Bologna dice no al Napoli

Il primo segnale forte arriva dal fronte offensivo. Il Napoli, a caccia di un esterno dopo l’uscita di Lang e il grave infortunio di Neres, ha bussato alla porta del Bologna per Nicolò Cambiaghi. L’identikit era di un giocatore già pronto, capace di agire sulla corsia sinistra e di garantire intensità immediata. A Casteldebole, però, è arrivata la risposta: nessuna apertura.

Cambiaghi è considerato una pedina strategica nello scacchiere di Italiano, e privarsene a stagione in corso significherebbe dover intervenire con un investimento altrettanto pesante, sia dal punto di vista tecnico che economico. Per questo il club rossoblù ha preferito alzare un muro, respingendo con decisione le avances azzurre e ribadendo la volontà di mantenere intatta l’ossatura offensiva.

Freuler e il futuro: l’ombra di Gasperini sul rinnovo

Diverso, e più complesso, il discorso legato a Remo Freuler. Il contratto del centrocampista svizzero si avvicina alla scadenza e, a oggi, il rinnovo resta un punto interrogativo. A Bologna nessuno ha ancora alzato bandiera bianca, ma il tempo che passa senza segnali concreti rende sempre più probabile una separazione a fine stagione.

Dietro i silenzi del giocatore potrebbe nascondersi un ritorno di fiamma: la Roma di Gian Piero Gasperini, allenatore che ha segnato profondamente la carriera di Freuler, osserva la situazione con interesse. Il nodo principale resta economico: la politica salariale del Bologna non consente di spingersi verso cifre da top club, e uno stipendio da oltre 2,5 milioni netti a stagione è fuori portata. La partita, però, non è chiusa: a mercato terminato, il club tenterà un ultimo affondo.

Calciomercato Bologna – Centrocampo in movimento: Prati resta un’idea concreta

Intanto, qualcosa si muove a centrocampo. Le uscite di Fabbian e Sulemana hanno lasciato un vuoto numerico che l’arrivo di Sohm non basta a colmare. Per questo Sartori e Di Vaio continuano a monitorare diversi profili, sia in Italia che all’estero.

Uno dei nomi che resta in cima alla lista è quello di Matteo Prati, classe 2003, ravennate, seguito da tempo fin dai primi passi tra Romagna e Serie B. Un profilo che unisce qualità e visione di gioco, e che potrebbe inserirsi perfettamente nel progetto tecnico rossoblù. Ma lo sguardo si spinge anche oltreconfine: intrigano il giovane argentino Valentino Acuña, talento del Newell’s Old Boys, e il danese Maurits Kjærgaard del Salisburgo, già incrociato in Europa League e apprezzato per dinamismo e personalità.

