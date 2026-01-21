Ufficiale – Giovanni Fabbian è un giocatore della Fiorentina

Dopo due stagioni intense in maglia rossoblù, si chiude l’esperienza al Bologna di Giovanni Fabbian, che saluta Casteldebole per trasferirsi a Firenze.

Giovanni Fabbian alla Fiorentina: il comunicato del Bologna

«Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto alla ACF Fiorentina i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Fabbian a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni».

Un’operazione costruita e rifinita negli ultimi giorni, con l’intesa definitiva arrivata a margine della sfida del Dall’Ara e formalizzata nelle ultime ore. Fabbian passa dunque alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto, vincolato alla permanenza dei viola in Serie A. L’operazione complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 15,5 milioni di euro.

I numeri e il contesto

Arrivato nell’estate 2023 dall’Inter per 5 milioni di euro, con diritto di recompra a favore dei nerazzurri, Giovanni Fabbian ha poi conquistato spazio e fiducia sotto le Due Torri. L’esordio in Serie A contro la Juventus e il gol decisivo al Cagliari alla seconda presenza avevano subito raccontato il suo impatto.

In due stagioni ha collezionato 91 presenze e 10 reti in Serie A, diventando una pedina importante nel Bologna che ha centrato prima la storica qualificazione in Champions League e poi la vittoria della Coppa Italia il 14 maggio 2025, trofeo che mancava in città da 51 anni. Proprio da titolare, Fabbian è stato protagonista della finale vinta contro il Milan, una pagina destinata a restare nella memoria collettiva rossoblù.

A incidere sulla scelta finale probabilmente anche il tema contrattuale: dai circa 400 mila euro netti percepiti a Bologna, Fabbian passerà a oltre un milione a stagione a Firenze.

Grazie, Giovanni

Si chiude così un capitolo breve ma significativo. Fabbian lascia Bologna da protagonista, mai sopra le righe, ma sempre pronto a dare sostanza e una spalla importante a un centrocampo, che ha scritto alcune delle pagine più belle della storia recente del club. Un saluto che rientra nelle logiche del mercato, ma che non cancella quanto costruito insieme.

Fonte: Bologna FC 1909

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook