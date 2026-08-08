Calciomercato Bologna – Il Norwich mette nel mirino Dominguez

Il calciomercato del Bologna continua a muoversi anche sul fronte delle possibili cessioni. Benjamin Dominguez è finito nel mirino del Norwich, club inglese che guarda con interesse all’esterno offensivo argentino in vista della prossima Championship. Come riportato sul Resto del Carlino, il club avrebbe manifestato interesse per il giocatore rossoblù, considerato un profilo interessante per rinforzare l’attacco.

Dominguez, arrivato al Bologna dal Gimnasia La Plata nell’estate 2024, è un’ala sinistra capace di giocare anche sull’altra fascia. Il suo percorso in rossoblù è stato caratterizzato da sprazzi di qualità e da una crescita progressiva, anche se la concorrenza nel reparto offensivo potrebbe aprire alla possibilità di una sua partenza. Il Norwich, dunque, osserva con attenzione la situazione e potrebbe presentare una proposta per l’argentino.

Rowe, il gioiello lanciato dal Norwich

Il club inglese conosce bene il valore dei giovani talenti offensivi, come dimostra il percorso di Jonathan Rowe, cresciuto nel settore giovanile del Norwich e poi esploso in prima squadra. La stagione 2023/24 è stata quella della consacrazione: l’esterno inglese ha totalizzato 38 presenze, 13 gol e 4 assist tra tutte le competizioni con la maglia dei Canaries.

Numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei e che hanno contribuito alla successiva cessione del giocatore. Rowe ha quindi rappresentato un esempio concreto della capacità del Norwich di valorizzare giovani profili offensivi, caratteristica che potrebbe aver spinto la società inglese a guardare ora a Dominguez.

Kusic, investimento per il futuro rossoblù

Parallelamente, il Bologna guarda anche alla crescita dei giovani. Tra i profili osservati c’è Luka Kusic, classe 2008 del Radomlje. Il centrocampista offensivo sloveno, mancino e utilizzabile anche sulla destra, è considerato un rinforzo per la Primavera in ottica Prima Squadra.

Kusic si è già messo in evidenza in Slovenia: nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze, 2 gol e un assist in prima squadra, oltre ad aver contribuito con la sua nazionale Under 19.

Un profilo giovane e di prospettiva, dunque, che il Bologna potrebbe accompagnare gradualmente verso il calcio dei grandi.

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