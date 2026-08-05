Il calciomercato spesso si muove parallelamente su nomi esperti e giovani, per il Bologna questa non è una novità. Così, nello stesso momento in cui a Casteldebole proseguono le trattative e le richieste per alcuni elementi della prima squadra, Sartori continua a lavorare anche per i talenti di domani.

Come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, uno dei profili preferiti dagli scout felsinei sarebbe Luka Kusič che ai più può risultare sconosciuto ma, evidentemente, deve aver colpito profondamente i rossoblu.

Calciomercato Bologna, occhi su Kusič

Esterno offensivo classe 2008, l’appena maggiorenne Kusič ha disputato una solida stagione, concludendo l’ultimo anno con ben 26 presenze e oltre 1.000 minuti in campo. Promosso circa 12 mesi fa in prima squadra con l’NK Radomlje, società della massima serie slovena, ha messo a segno due reti e un assist, contribuendo anche alla campagna della sua nazionale under. Il contratto del ragazzo sarà valido per altre due stagioni, fino al 2028, eppure i rossoblu hanno già messo gli occhi su di lui.

Occhio al Cagliari

Le sue grandi doti, la precocità sorprendente e il fisico imponente hanno impressionato anche gli scout del Cagliari, altra pretendente per il cartellino del ragazzo. Kusič, dal canto suo, continua a sfornare belle prestazioni e nella seconda giornata stagionale ha già segnato la sua prima rete.

Insomma, la sua crescita sembra molto rapida: la principale grande incognita riguarda la minor competitività della Prva Liga, prima serie slovena. Nella stessa società di Radomlje non c’è alcun giocatore di valore superiore ai 500.000 euro: bisognerà capire se, posto di fronte a sfide più complicate, il ragazzo saprà dare prova di sé continuando a stupire. Ma se Sartori ci pensa, allora gli indizi saranno più che positivi.

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