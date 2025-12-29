Il calciomercato è una selva sempre più complicata, lo sa bene il Bologna che ha gestito trattative piuttosto complicate negli ultimi anni. Intrecci difficili da sbrogliare, ma comunque abbastanza lineari perché coinvolgono di solito due giocatori e due società.

Nel mirino del club rossoblù in vista della prossima sessione invernale di mercato, era finito il difensore centrale bosniaco Tarik Muharemovic del Sassuolo. Il mancino balcanico piace agli stessi bianconeri, ad alcune squadre della Premier League (tra cui il Bournemouth) e soprattutto all’Inter che, come noto, intrattiene ottimi rapporti con il Sassuolo.

La situazione di Muharemovic sul calciomercato

La sensazione è che Muharemovic non possa però più essere un reale obiettivo di calciomercato del Bologna. Il valore di mercato del centrale di proprietà del Sassuolo è schizzato negli ultimi mesi, a suon di prestazioni positive, e avrebbe toccato una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Una valutazione che fa gola al Sassuolo, proprietario del cartellino, ma anche alla Juventus che lo ha ceduto l’anno scorso proprio ai neroverdi. Infatti, la Vecchia Signora ha mantenuto sul calciatore un 50% sulla futura rivendita. Una percentuale che i bianconeri vorrebbero sfruttare a loro favore, ma in una maniera diversa…

La chiave per Frattesi?

La Juventus, infatti, avrebbe messo nel mirino il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi. L’ex Sassuolo e Roma è in uscita e piace tantissimo a Luciano Spalletti che ne aveva fatto un elemento centrale della sua Nazionale tra il 2023 e il 2025.

In casa Juve, secondo le indiscrezioni, l’idea sarebbe quella di scontare la parte del cartellino di Muharemovic in direzione Inter, per favorire la trattativa per Frattesi. Insomma, usufruire di una sorta di sconto per il centrocampista tramite la “rinuncia” all’incasso del difensore centrale bosniaco. Una situazione che, unita alla valutazione del Sassuolo, rischia di togliere ogni possibilità al Bologna che sul calciomercato cerca un centrale (possibilmente mancino) come Muharemovic.

