Calciomercato Bologna, occhi su Oumar Camara del Vitoria Guimarães: i dettagli

La squadra di osservatori del Bologna sta setacciando il calciomercato in vista del prossimo futuro. Gli scout del club rossoblù viaggiano in tutta Europa per tenere sotto controllo diversi calciatori, anche giovanissimi.

Uno degli elementi più giovani e più interessanti tra i calciatori tenuti sotto controllo dal Bologna è Oumar Camara. Classe 2007, francese (con passaporto maliano) ala offensiva che agisce prevalentemente sulla fascia sinistra ed è sotto contratto con il Vitoria Guimarães, in Portogallo.

Camara, prime mosse del Bologna

L’osservazione di Oumar Camara da parte del Bologna è già passata al livello successivo. I rossoblù sono stati attratti dal talento del giocatore cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Motivo per cui i dirigenti avrebbero già intavolato i primi contatti tra le parti, in particolare con l’entourage del calciatore.

Il club felsineo conta di sviluppare il discorso con l’obiettivo di avviare una vera trattativa con il Vitoria Guimarães. I Conquistadores sono i proprietari del cartellino di Camara dall’inizio della sessione di calciomercato estivo. I lusitani hanno ingaggiato l’attaccante classe 2007 a parametro zero proveniente proprio dal PSG con cui non aveva rinnovato l’accordo.

Talento precoce

Nella passata annata, Camara ha fatto molto bene con la maglia dell’under 19 del Paris Saint-Germain. Oumar è un talento molto precoce. Il suo passaggio al Vitoria Guimarães lo ha catapultato nel mondo del calcio professionistico. Un passaggio di cui, in questi primi mesi in Portogallo, con la maglia bianconera del Vitoria, non ha risentito particolarmente facendo molto bene.

L’esterno offensivo, che agisce sulla fascia sinistra, in questo avvio di annata si è distinto prendendosi a suon di prestazioni. Finora Camara ha collezionato 13 presenze (di cui 7 da titolare), con 4 gol e 2 assist all’attivo. La maggior parte dei contributi da gol, tra marcature e assist, sono arrivati nell’ultimo mese e mezzo, nel momento in cui il tecnico del club portoghese Luis Pinto ha deciso di puntare seriamente su di lui.

Fonte: Tuttomercatoweb

