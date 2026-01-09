Calciomercato Bologna – I Rossoblù pensano a Ognjen Ugresic, ma non sono soli

Soluzioni sul campo, e soluzioni dal mercato. Il calciomercato del Bologna può essere un antidoto alle difficoltà Rossoblù? Se lo chiedono in molti, ma la risposta, ovviamente, ancora non ci è data saperla. Quello che si sa, però, è che la dirigenza felsinea si sta guardando intorno, e gennaio spesso è stato il mese delle sorprese. Alla lista di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, da poco, si è aggiunto un nome: Ognjen Ugresic. Il classe 2003 del Partizan Belgrado, però, non piace solo sotto le Due Torri: tante le pretendenti attorno a lui.

Calciomercato Bologna, interesse per Ognjen Ugresic

È Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, a lanciare l’interesse del Bologna per Ognjen Ugresic, jolly del Partizan Belgrado. Classe 2003, Ugresic nasce come centrocampista, ma può agire anche sulla trequarti e, all’occorrenza, come punta centrale. Insomma, un tuttofare. Del quale, però, si parla un gran bene.

Può essere lui il primo colpo del calciomercato del Bologna? Attualmente si regista un interesse da parte dei Rossoblù. Sicuramente l’intenzione del Bologna, in questo calciomercato, è quella di compiere un paio di operazioni, soprattutto in punti nevralgici del campo dove, durante la prima parte di stagione, Vincenzo Italiano ha dovuto fare di necessità virtù, soprattutto a causa di infortuni.

Non solo i Rossoblù su Ognjen Ugresic

Si parla un gran bene, abbiamo detto. Infatti, il nome di Ugresic non è interesse solo dei Rossoblù: sul classe 2003 serbo hanno messo gli occhi anche Parma e Fiorentina, oltre che l’Olympique Marsiglia. Insomma, la concorrenza per il jolly del Partizan Belgrado è folta. Lo è, soprattutto, perché il club della capitale della Serbia ha fissato una clausola rescissoria sul contratto del giocatore: chi vuole Ognjen Ugresic, dovrà pagare 15 milioni di euro.

