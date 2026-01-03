È iniziato ufficialmente solo ieri, ma ormai, come da tradizione, è già l’argomento più caldo. Il calciomercato di gennaio è da sempre l’ultima possibilità per migliorare, puntellare, o addirittura salvare, la seconda parte di stagione, ed il Bologna non è da meno. In senso buono, però, perché il mercato estivo è stato più che sufficiente, ed ora la necessità è quella di puntellare la rosa per poter continuare ad inseguire gli obiettivi delineati all’inizio della stagione.

Sul tavolo di Sartori e Di Vaio sono tante le trattative in fase di valutazione, sia in entrata che in uscita. Per ciò che riguarda le entrate, il primo obiettivo è sicuramente il difensore centrale, dove al momento i nomi più interessanti sono quelli di Leysen e Freytes. Prima di affondare il colpo in altre posizioni del campo, però, si attenderanno le uscite, altro punto importante di questa sessione invernale.

Bologna: Dominguez la chiave per sbloccare il calciomercato

E a proposito di uscite, il nome più caldo nelle ultime ore è proprio quello del Nene Benjamin Dominguez. Il ventiduenne argentino, infatti, è sempre più fuori dalle gerarchie di Italiano ed ora sarebbe alla ricerca di una nuova destinazione per trovare maggior minutaggio. Per lui, finora, si sono mossi diversi club, tra cui anche il River Plate, con Marcelo Gallardo interessato a riportarlo in Argentina.

I nomi per il sostituto

Destinazione River Plate che potrebbe fare gli interessi del Bologna per ben due motivi. Oltre alla necessità di accogliere i desideri del ragazzo, infatti, l’acquisto di Dominguez potrebbe chiudere le trattative dei Millonarios con Santino Andino, obiettivo comune di Rossoblù e Biancorossi. Classe 2005 di proprietà del Godoy Cruz, Andino è un esterno sinistro di piede destro con a referto già 8 gol e 5 assist con la squadra argentina. Fisicamente molto simile a Dominguez, il ragazzo è dotato di un’ottima agilità che gli permette di rischiare spesso il dribbling e di poter svariare in diverse posizioni di campo.

Oltre ad Andino, però, un nome che torna a scaldare i dirigenti Rossoblù è quello di Dario Osorio. Anche lui giovanissimo, classe 2004, il cileno è di proprietà del Midtjylland ed è in Europa già dal 2023. Il ragazzo, inoltre, è già nel giro della Nazionale, ed in patria rappresenta uno dei fiori all’occhiello del futuro Cile. A differenza di Andino, però, Osorio è mancino e preferisce le zone prettamente esterne, da cui può partire per puntare il diretto avversario e cercare il tiro in porta da fuori area, una delle sue migliori doti, certificata dagli 8 gol su 20 realizzati nelle ultime 3 stagioni.

