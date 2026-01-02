Calciomercato Bologna – L’agenda del mercato: difesa, giovani e nodo Dominguez

La finestra di calciomercato invernare è ufficialmente aperta: il Bologna ha già preparato un elenco di priorità, dalla più alla meno urgente, come un’ordine di lavoro in cui procedere per arrivare a febbraio con la stessa competitività di inizio campionato, se non di più.

Calciomercato Bologna: priorità Freytes

La prima operazione di mercato che il Bologna vorrebbe chiudere è anche quella più chiacchierata negli scorsi giorni: Juan Pablo Freytes. Il giocatore ha raggiunto l’accordo personale con i rossoblù, ma ora tocca al club trattare col Fluminense. Il Bologna sta cercando di avvicinarsi alla richiesta della società brasiliana tramite bonus, che comprenderebbero anche una percentuale sulla futura rivendita del centrale difensivo, pratica spesso utilizzata dal Bologna.

Centrocampo: come intervenire?

Da segnalare che, nelle ultime ore, alcuni intermediari di mercato hanno proposto a diversi club, tra cui proprio il Bologna, il brasiliano Rodrigo Becao. L’ex Udinese 29enne è finito fuori dalla rosa del Fenerbache e ora va in cerca di una nuova dimora. Pro e contro: il giocatore conosce molto bene il calcio italiano, ma è reduce da un grave infortunio che sposta l’ipotetico interesse verso di lui in fondo alla lista delle necessità.

Se la priorità assoluta è un centrale, allo stesso modo il Bologna guarda con interesse due giovani prospetti per il centrocampo del futuro. Alexsandro Amorim dell’Alverca e Jens Hjerto-Dahi del Tromso, entrambi classe 2005 che piacciono alla coppia Sartori-Di Vaio. Il loro valore si aggira attorno al 6 milioni di euro.

Calciomercato Bologna: Benjamin Dominguez in vetrina

C’è chi viene e c’è chi va. Nella vetrina del Bologna il nome più calcio è Benjamin Dominguez. Il giocatore e la sua agenzia sono scontenti per il poco utilizzo, ma sono diverse le squadre interessate a lui: Lione, Marsiglia e su tutte River Plate. Il tecnico della squadra argentina vorrebbe infatti riportare Dominguez in patria se non dovesse riuscire ad acquistare Santino Andino dal Godoy Gruz.

