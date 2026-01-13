Continua il grande lavoro di scouting del squadra degli osservatori del club rossoblù. Una struttura articolata, ulteriormente migliorata da Giovanni Sartori al suo arrivo e che ha portato grandi risultati. Nelle ultime settimane sono tanti i giocatori visionati in ottica calciomercato dal Bologna, tra questi Gabriele Guarino.

Classe 2004, difensore centrale, gli osservatori rossoblù sono stati segnalati a visionare il 21enne. Secondo quanto ripotato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, gli scout del club bolognese sono stati al Castellani di Empoli per la gara dello scorso dicembre tra la squadra azzurra e il Frosinone. Una missione che sottolinea come i rossoblù siano particolarmente attenti anche al mercato interno.

Chi è Guarino?

Gabriele Guarino è un difensore centrale, classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile tra Bari ed Empoli. Nelle ultime due stagioni si era fatto le ossa, sempre in Serie B, con le maglie di Modena e soprattutto con la maglia della Carrarese. In Toscana, in particolare, aveva fatto grandi prestazioni.

In questa stagione è tornato a Empoli e si è immediatamente guadagnato i gradi di titolare, sia con Guido Pagliuca, allenatore da inizio stagione, e successivamente Alessio Dionisi, tornato sulla panchina toscana dopo cinque stagioni. Un exploit che ha richiamato gli osservatori di tutte le squadre di Serie A.

Vista 2026/27

Il lavoro del club rossoblù sul calciomercato prosegue meticolosamente, schedando i migliori talenti in Europa e in Italia. La volontà appare quella di continuare sulla strada di una rosa perfettamente integrata da talenti giocatori nostrani e stranieri.

L’attenzione verso Guarino, come quello verso altri giocatori come Massolin, descrive perfettamente quanto il Bologna cerchi di coltivare anche la propria italianità. Ovviamente, questo tentativo di italianizzare la propria rosa deve procedere di pari passo con il mantenimento della competitività per il 2026/27 e le stagioni successive.

