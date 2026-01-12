Calciomercato Bologna – Massolin, non solo i Rossoblù, ma il Modena…

Se, per caso, qualcuno è appassionato di Serie B e, nelle scorse settimane, è capitato su una partita del Modena, avrà rubato l’occhio anche a lui. Chi? Yanis Massolin, ultimo nome gravitato attorno ai Rossoblù. Il calciomercato del Bologna a gennaio, spesso, riserva delle sorprese: Sartori, nella giornata di domenica, era allo Stadio Euganeo per Padova-Modena, e gli indizi portano tutti al centrocampista dei Canarini.

Sul 23enne, però, non sembra aver messo gli occhi solo il Bologna: come potrebbe essere, d’altronde? Molti ne parlano già come “fuori categoria” per la Serie B, e infatti in Serie A non sono solo i Rossoblù ad essersi interessati al numero 17 del Modena. Lo stesso Modena, però, che non vuole rinunciare facilmente al suo talento, almeno a gennaio.

Calciomercato Bologna – Piace Massolin, ma c’è compagnia in A

La notizia è di ieri sera, ma i più attenti l’avranno notato già nel pomeriggio. Cosa ci faceva Giovanni Sartori all’Euganeo di Padova? Nella sfida tra i padroni di casa e il Modena è il talento di quest’ultimi, Yanis Massolin, ad aver catturato le attenzioni del dirigente Rossoblù, per il calciomercato del Bologna. Centrocampista classe 2002 francese, in metà stagione in Serie B ha già stupito tutti per le sue prestazioni, arrivandolo a paragonare a Adrien Rabiot.

Non solo il Bologna si è accorto di Massolin, però: in Serie A, nelle scorse settimane, si è registrato l’interesse della Lazio, e più recentemente anche di Sassuolo e Fiorentina. Insomma, non poteva non essere così, d’altronde: un centrocampista che in questa stagione ha agito anche come trequartista, seconda punta ed esterno d’attacco. Un tuttofare, ma di quelli buoni.

Il Modena lo lascerà partire a gennaio?

La vera domanda, tra tutte, è questa. Il Modena vorrebbe trattenere il proprio gioiellino almeno fino a fine stagione, vista la lotta play-off in cui è invischiata, con il sogno di poter raggiungere la massima categoria. Operazioni in uscita i Canarini sembrano averne già pianificate, come Pedro Mendes e Giuseppe Caso, come riporta la Gazzetta di Modena, e con queste vorrebbe evitare, per l’appunto, un saluto anticipato a Massolin. Che, però, ha molti occhi addosso dal piano superiore: gli ultimi, ma sicuramente non per importanza, quelli di Giovanni Sartori.

