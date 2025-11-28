Il Bologna tiene sempre sotto stretto controllo i profili giovani più interessanti del calcio italiano e della Serie A. In vista del calciomercato estivo, la dirigenza felsinea avrebbe messo gli occhi sull’esterno mancino Riyad Idrissi, che veste già una maglia rossoblù, quella del Cagliari.

Sardo, di Sadali (comune che fa parte della larghissima lista di comuni all’interno della Città Metropolitana di Cagliari), è nato nel 2005 e da questa stagione fa parte stabilmente della rosa del Cagliari. Nonostante non sia ancora un titolare fisso della squadra isolana, sta attirando l’interesse di diverse squadre per via delle sue doti fisiche, atletiche e tecniche.

Bologna, occhi su Idrissi

Idrissi, che fa parte in pianta stabile anche della rosa di nomi che Silvio Baldini sta convocando nella sua Italia under 21, è un elemento che ha attirato l’attenzione del Bologna. In Serie A, in questo avvio di annata nonostante non sia il titolare della fascia mancina del Cagliari ha già segnato anche il suo primo gol nel massimo campionato.

La bottega sarda

Sartori e Di Vaio hanno già attinto dalla bottega rossoblù, proprio per le fasce difensive. La scorsa estate, 2025, hanno acquistato Nadir Zortea; mentre, nell’estate del 2022 hanno ingaggiato a parametro zero Charalampos Lykogiannis, che aveva appena lasciato il Cagliari.

Idrissi, fiore all’occhiello del Cagliari

Il 20enne esterno sardo è tornato quest’anno da un prestito molto positivo al Modena in Serie B. Su di lui punta tanto il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, che lo aveva già allenato due stagioni fa nella Primavera della formazione sarda.

L’esterno, infatti, è il miglior prodotto della “canterà” rossoblù, essendo cresciuto prima in una società affiliata alla Academy del Cagliari e poi nel settore giovanile della squadra sarda. Per la società del presidente Tommaso Giulini, Idrissi è un fiore all’occhiello e potrebbe in futuro rappresentare una grossa plusvalenza.

Bologna, che concorrenza sul calciomercato!

Una plusvalenza che rischia di essere piuttosto elevata se il calciatore dovesse continuare a crescere in maniera così positiva. Infatti, su Idrissi in vista già del prossimo calciomercato estivo 2026 ci sono anche altre società oltre il Bologna. Su tutte avrebbero chiesto informazioni sia Napoli che Inter.

Insomma, una concorrenza davvero complicata da superare, ma il Bologna non ha paura di nulla e di nessuno in campo, figuriamoci sul mercato.

