Calciomercato Bologna, Posch saluta subito il Como: cosa è successo

Nella giornata di ieri, il Como ha riscattato con sei mesi d’anticipo Stefan Posch. Una scelta non casuale quella della società lariana, che ha acquistato il cartellino di Posch dal Bologna in questa sessione invernale di calciomercato per cederlo immediatamente.

L’austriaco dopo solo sei mesi in riva al Lago lo lascerà per tornare in Bundesliga. Infatti, i comaschi hanno immediatamente ceduto in Germania l’ex Hoffenheim. Un segnale inequivocabile che, nonostante l’addio al Bologna, il difensore classe 1997 non ha ritrovato lo smalto delle prime due stagioni in rossoblù. Una sensazione che era stata evidente già nella seconda parte della scorsa stagione all’Atalanta.

Posch, ritorno in Bundesliga

Stefan Posch quindi tornerà per questa seconda parte di stagione in Bundesliga, torneo da cui il Bologna lo aveva portato in Serie A nel calciomercato estivo 2023. La squadra a cui verrà ceduto sarà il Mainz. L’ormai ex Bologna passerà in prestito secco fino alla fine della stagione.

Un trasferimento temporaneo che Posch spera possa rilanciare la propria carriera. Con la maglia del Mainz, l’ex difensore di Bologna e Atalanta cercherà di ritrovare le ottime sensazioni che lo avevano portato a finire sotto la lente d’ingrandimento di Giovanni Sartori.

La strategia del Como dopo Posch

Il terzino destro austriaco al Como non ha entusiasmato. Posch ha giocato 14 volte con la maglia della formazione lombarda, ma poche volte da titolare. L’addio del giocatore ex Bologna farà spazio all’arrivo di un terzino sinistro in arrivo dal Brasile.

Si tratta dell’esterno sinistro del Cruzeiro Kaiki Bruno. Il calciatore classe 2003 è reduce da un’ottima stagione con la maglia della formazione del Cruzeiro. I numeri dell’annata del 22enne giocatore del club di Belo Horizonte, città natale della stessa città dello stato del Mina Gerais, sono davvero molto importanti. In 34 presenze, il giocatore verdeoro ha messo a segno un gol e servito 6 assist.

