Calciomercato Bologna: Stefan Posch è stato riscattato dal Como

Nel prestito di Stefan Posch al Como, era stato inserito l’obbligo di riscatto, al termine di questa stagione sportiva. I lariani hanno anticipato il pagamento a questa sessione invernale di calciomercato. Pertanto, il difensore austriaco, da oggi, non è più un calciatore del Bologna, a cui vanno 5.5 milioni di euro per l’operazione (500.000 euro erano stati pagati in estate). Numerose voci di mercato vorrebbero il difensore lontano da Como: per lui, prospettive di carriera in Germania, e se ne è parlato anche in ambito Torino. In questa stagione ha totalizzato 15 presenze con percentuali di titolarità e minuti giocati, sporadiche. 14% nella prima e 20% nella seconda statistica.

Posch al Bologna

Il calciatore austriaco fu acquistato dal Bologna nel luglio 2023, dopo averlo apprezzato in prestito nel corso della stagione 2022-2023. A Bologna Posch si è formato e specializzato: ha giocato prevalentemente terzino, avendo un impatto notevole nella retroguardia rossoblù e nell’intero campionato di Serie A. Con i rossoblù ha accumulato 85 presenze (7 gol e 4 assist). Nella stagione 22/23 segnò 6 goal in Serie A, facendosi apprezzare non solo per i decisivi interventi difensivi o le sortite sulla fascia destra.

Una presenza fissa e costante nei titolari felsinei, fino alla scorsa stagione. A gennaio il prestito all’Atalanta (per 2 milioni di euro) che non lo ha poi riscattato. Un calciatore che ha dato molto alla retroguardia rossoblù: attento, spigoloso ed efficace nella spinta offensiva. I calci piazzati in area avversaria e i rimbalzi difensivi nella propria lo hanno esaltato. La carriera proseguirà a Como, o forse è già con un piede in partenza, diretto verso altre destinazioni. In bocca al lupo, Stefan Posch.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook