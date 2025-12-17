Calciomercato Bologna – Quale sarà il destino di Fabbian e Dominguez?

La trasferta di Riad come spartiacque tra l’oggi e la finestra di calciomercato invernale. Ebbene si, perché una volta tornati a Bologna, gli uomini di mercato rossoblù inizieranno a pensare concretamente alle strade percorribili sul mercato per non perdere la competitività anche nella seconda parte di stagione. Il mercato in entrata sarà solo una delle facce della medaglia, perché ad impensierire la coppia Sartori-Di Vaio ci sono anche le possibili uscite di Benjamin Dominguez e Giovanni Fabbian.

Calciomercato Bologna – Quale sarà il destino di Dominguez e Fabbian?

I due attaccanti classe 2003 erano stati esposti in vetrina rossoblù già la scorsa estate: Fabbian era stato accostato a Fiorentina, Torino e Lazio, mentre sembrava essere arrivata un’offerta last minute per Dominguez da parte della Roma, poi sfumata. Oggi, dopo mesi di prestazioni che non hanno rispettato le aspettative (l’argentino in particolare), i due sono nuovamente sul mercato e le prime sirene hanno già suonato.

La catena di mercato: i nodi da sciogliere

I ragionamenti da fare a Casteldebole sono molteplici. Primo: non avendo i due trovato particolare spazio e non avendo inciso particolarmente, è opportuno trattenerli per cercare lo switch o lasciarli partire in cerca di riscatto e continuità? Per rispondere alla prima domanda, però, bisogna prima sciogliere altri quesiti. In primis la volontà dei due giovani ragazzi, che, se dovessero trovare una squadra che gli assicurasse di giocare di più, ecco che potrebbero essere i primi a chiedere la cessione. Se ciò dovesse accadere, la palla passerebbe agli uomini di mercato del Bologna, che non vorrebbero mai far partire i ragazzi di fronte a condizioni economiche sfavorevoli, ma nemmeno trattenere in spogliatoio un giocatore scontento.

Una catena di decisioni non facile da sciogliere, che nell’anno nuovo prenderà forma. Quale decisione prenderanno le parti? E se si dovesse trattare di addio, dove andrà la coppia Sartori-Di Vaio a cercare un nuovo innesto?

(Fonte: Claudio Beneforti, Stadio)

