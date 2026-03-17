Chi saranno i terzini nella prossima stagione del Bologna?

Un titolo un po’ enigmatico, qualcuno dirà. E con ragione, perché la risposta non si troverà sicuramente oggi, o non totalmente. Ma il calciomercato del Bologna sembra aver già innescato le prime marce, su varie valutazioni per il futuro prossimo. In campo, si, ma anche in panchina: soprattutto qui, le voci non tendono ad affievolirsi.

Ad oggi di certo non c’è nulla, da nessuna parte. Ma qualche domanda è lecito iniziare a farsela. E quindi, perché non partire da uno dei ruoli che ha visto più interpreti nel corso degli ultimi anni’ Ed è anche uno dei ruoli che, probabilmente, verrà più rivoluzionato. Per cui: chi vedremo sulle fasce Rossoblù nella prossima stagione?

Il calciomercato del Bologna partirà dai terzini?

È un’altra domanda, questa, che ci porterà poi a snocciolare quella principale, quella del titolo. Nelle ultime sessioni di calciomercato estivo del Bologna, per le memorie più acute, le prime voci riguardavano quasi sempre i terzini. Già nella stagione 2023/2024, l’ultima di Thiago Motta, il nome di Kristiansen era uno dei più caldi sin pochi giorni dopo il termine del campionato, seppur sia arrivato in agosto. Nella scorsa stagione, invece, il primo acquisto fu Emil Holm, mentre il secondo proprio Juan Miranda. Insomma, più indizi che fanno una prova.

Una prova che indica, però, come sia uno dei ruoli più tendenti al cambiamento in casa Rossoblù. Prima di Holm c’è stato Stefan Posch sulla fascia destra. In mezzo, ricordiamo anche Davide Calabria. Senza tralasciare lo stesso De Silvestri, ancora presente in rosa. A sinistra, invece, prima di Miranda e Kristiansen sempre Lykogiannis, anche lui presente in rosa e ancora una valida alternativa, e l’intermezzo di Kyriakoupoulos. Senza rimembrare Hickey, Tomiyasu (poi diventato terzo di difesa). Un cambiamento continuo, diciamo. Ecco perché probabilmente anche quest’anno la dirigenza partirà da lì.

Sarebbe meglio dire: chi rimarrà a Bologna?

Già, perché ovviamente sul taccuino di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio ci saranno già varie alternative. Ma, non avendolo a disposizione, possiamo analizzare la situazione attuale. Una situazione, quella dei terzini in vista del prossimo calciomercato del Bologna, che è più incerta che mai. Ecco, l’unica certezza potrebbe essere rappresentata da Juan Miranda: lo spagnolo, a meno di richieste onerose dal mercato (ed eventuali esigenze dalla panchina…), non sembra in discussione.

Non lo sembrava nemmeno Holm fino a pochi mesi fa, e invece prima era arrivato il Napoli, poi la Juventus. Ora, proprio con i bianconeri è fermo ai box e da Torino alcuni voci parlano di un riscatto ampiamente in discussione. Se tornerà a Bologna, siamo sicuri rimarrà? C’è più di un dubbio. Joao Mario, attualmente in rosa, è in prestito secco, per cui fare discorsi sul portoghese a oggi non è logico: se ne parlerà più avanti. Se ne parlerà più avanti anche di Zortea, forse? Un’altalena di prestazioni che instaura qualche dubbio: anche qui, ovviamente, dipenderà da chi (se c’è) verrà a bussare alla porta del Bologna. Le ultime questioni vanno su De Silvestri e Lykogiannis: rinnoveranno? Qual’è la loro volontà? E quella del Bologna? Tutte domande che riportano a quella principe, quella del titolo: ma chi saranno i prossimi terzini Rossoblù? Al calciomercato del Bologna, l’ardua sentenza.

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