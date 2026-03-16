Il Bologna valuta diverse opzioni per il ruolo di allenatore della prossima stagione stagione qualora Vincenzo Italiano dovesse salutare dopo due anni in rossoblù. Il primo nome nella lista dei candidati del Bologna è Fabio Grosso, ma la società felsinea guarda ha più di un profilo sul taccuino.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un altro nome che piace alla dirigenza del Bologna e che si sta facendo notare come Grosso a Sassuolo, è quello di un altro campione del mondo 2006 come Daniele De Rossi. Sedutosi sulla panchina del Genoa nello scorso ottobre 2025, l’ex centrocampista della Roma sta portando in porto la nave: il Grifone che con Vieira non carburava è vicino alla salvezza.

Il Genoa vuole trattenere De Rossi

Daniele De Rossi ha firmato al suo arrivo al Genoa un contratto fino alla fine della stagione. In caso di salvezza, però, il tecnico avrebbe l’opportunità di estendere il proprio accordo per ulteriori due stagioni. Per attivare l’opzione serve la volontà di entrambe le parti. Per cui la situazione è da valutare attentamente.

La società ligure è decisa a trattenerlo. Il patron Dan Sucu e tutta la dirigenza vedono in De Rossi l’elemento cardine per lo sviluppo e la crescita della squadra nelle prossime stagione e vorrebbero allungare il contratto. Tutto dipenderà dal progetto che verrà presentato a DDR e agli accordi economici, anche se l’allenatore romano ha più volte detto di trovarsi bene nella piazza del capoluogo ligure.

Bologna e Fiorentina osservano per l’allenatore del futuro

Il Bologna, così come la Fiorentina (che comunque deve ancora salvarsi), osserva la situazione in vista di un cambio di allenatore per la prossima annata: certo per i viola, eventuale per i rossoblù. De Rossi è un vecchio pallino dalle parti di Casteldebole, tanto che in passato era stato un candidato forte per la Primavera.

Difficile dire ora, con Italiano ancora saldo al comando e con un contratto fino al 2027, dire se ci sarà davvero una corsa alla panchina rossoblù. Di sicuro il Bologna si sta informando per non farsi trovare impreparata in caso di valzer delle panchine per cambiare allenatore nella prossima annata.

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