Calciomercato Bologna – Il retroscena su Rowe e la Roma

Un gol e due assist, una vera e propria furia incontenibile, Jonathan Rowe è stato il giustiziere della Roma nella prima ora abbondante di gioco, ma prima di trasferirsi al Bologna nel calciomercato estivo era stato vicino proprio alla Roma.

Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’intermediario internazionale Vincenzo Morabito avrebbe rivelato un dettaglio incredibile. Prima che l’inglese si trasferisse in rossoblù, era noto che anche la Roma si fosse interessata al calciatore dell’Olympique Marsiglia. Ciò che non era chiaro era quanto si fosse realmente avvicinata al giocatore già protagonista con l’under 21 della Nazionale inglese.

Il Bologna ringrazia Massara

Senza Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, il trasferimento al Bologna nel calciomercato estivo forse non ci sarebbe stato. Infatti secondo Morabito, da sempre molto attivo nei trasferimenti tra la Ligue1 e l’Italia e viceversa, prima che arrivasse il Bologna, Rowe era praticamente della Roma.

«E pensare che Massara aveva chiuso per l’acquisto di Rowe», ha raccontato Morabito. L’inglese, quindi, era praticamente un giocatore della Roma, prima che l’ex direttore sportivo del Milan facesse decadere l’affare. La scelta estiva dei giallorossi è poi invece ricaduta su Leon Bailey, giocatore inglese con un pedigree più importante, ma in un momento molto negativo della carriera. Tanto che a gennaio ha poi lasciato la Capitale dopo pochissime presenze.

L’arrivo in rossoblù

Il Bologna, poi, ha approfittato della situazione in estate nell’ultima parte del calciomercato dopo il litigo di Rowe con Rabiot e ha acquistato il giocatore, chiudendo l’operazione che la Roma non aveva portato a termine.

Ci è voluto un po’ per vedere il talento di cui Jonathan era accreditato, ma dall’inizio del 2026 l’esterno ex Norwich è definitivamente esploso. Contro la Roma nella doppia sfida ha messo a segno tre assist e un gol stupendo. Numeri e contributi in zona gol che hanno deciso il doppio confronto di Europa League.

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