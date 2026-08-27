Calciomercato Bologna – Riaperta la pista per Theate: l’ex belga può tornare in rossoblù

Il conto alla rovescia dice meno cinque giorni alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato estivo e la dirigenza emiliana sta lavorando a ritmi serrati per consegnare al nuovo allenatore il sostituto ideale di Lucumí. Si registra una clamorosa trattativa sotto le Due Torri: il Bologna cerca di capire se sia possibile riportare in rossoblù il difensore Arthur Theate.

Il centrale di piede mancino, ventisei anni attualmente all’Eintracht Francoforte, è una figura ben nota alla piazza ed è particolarmente stimato dal tecnico Domenico Tedesco, che lo ha già allenato ai tempi della nazionale belga ed è del tutto favorevole a riaverlo a sua disposizione.

La formula del prestito e le cifre dell’affare per arrivare a Theate

Come riportato nell’articolo di oggi dal giornalista Marcello Giordano sul Resto del Carlino, l’Eintracht Francoforte considera il centrale belga tra i giocatori in uscita, specie dopo gli interessamenti manifestati da Galatasaray, Leverkusen, Besiktas e Crystal Palace. Poiché non sono ancora arrivate offerte concrete per un acquisto a titolo definitivo, la dirigenza felsinea sta provando a riportare Theate in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il difensore ha attualmente una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 17 milioni di euro, una somma inferiore rispetto ai 20 milioni più bonus con cui i rossoblù lo cedettero al Rennes nell’estate del 2022. Dal canto suo, il giocatore spinge per tornare a vestire la maglia del Bologna.

L’opzione Acerbi e le linee guida del club

Sullo sfondo non tramonta ancora del tutto l’idea dell’esperto Francesco Acerbi, trentottenne difensore in uscita dall’Inter citato tra le opzioni per la difesa. Tuttavia, dalla società emiliana non è arrivata alcuna apertura decisiva per Acerbi, dato che la priorità strategica della dirigenza è rivolta all’ingaggio di calciatori giovani o nel pieno della carriera, con un’alta rivendibilità futura.

Pur valutando anche altre soluzioni come Youri Baas dell’Ajax (valutato sui 20 milioni) e cercando un rinforzo a centrocampo, il ritorno del belga resta la pista prioritaria.

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