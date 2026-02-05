Bologna, tocca ai rinnovi: le situazioni di Orsolini e Freuler

Rifondazione o ripartenza? Un dilemma perfetto da affrontare dopo la fine del calciomercato, anche in casa Bologna. I Rossoblù, come altre squadra, al “gong” di lunedì sono passati alla fase successiva: quella dei rinnovi di contratto. Non materialmente, ma almeno nelle idee. Per progettare il futuro serve capire con chi farlo, e oggi ci sono due nomi su tutti per questo argomento: Remo Freuler e Riccardo Orsolini.

Bologna, dopo il calciomercato la situazione rinnovi

Lukasz Skorupski, Lewis Ferguson, Remo Freuler, Riccardo Orsolini, Santiago Castro e Jhon Lucumì. Un’intera colonna vertebrale a scadenza di contratto, o quasi. Premesso che l’ultimo della lista, Lucumì, sembra aver già preso la sua decisione – e le mosse di mercato del Bologna con Helland lo dimostrano – la priorità della dirigenza Rossoblù a oggi è discutere con i due nomi “centrali” nella lista: Freuler e Orsolini.

Il primo ha ammiccamenti dalla Capitale, lato Roma, e un contratto in scadenza il prossimo giugno. Il Bologna ha offerto al centrocampista svizzero 1,5 milioni di euro, che sembrano però non essere abbastanza. Freuler, tramite il suo entourage, si è riservato di incontrare la dirigenza per discutere del futuro, prima di prendere già la sua decisione. Proprio come Orsolini, il quale ha il contratto in scadenza nella prossima stagione e ha rifiutato 10 milioni dall’Arabia in estate. Per lui l’offerta per rimanere è di 2,5 milioni di euro a stagione, e anche con il suo entourage sono previsti incontri.

Come impostare il futuro?

La domanda riprende le prime parole dell’articolo. Si, perché del Bologna che ha raggiunto la Champions League, oltre a Ravaglia, De Silvestri e Odgaard e Lykogiannis, sono rimasti solo loro. Con Lucumì quasi in partenza, è fondamentale capire, anche dopo gli ultime sessioni di calciomercato, cosa vuole fare il Bologna: continuare con la rivoluzione, oppure ripartire con qualche punto fermo? I nomi in ballo hanno un certo spessore, in campo e nello spogliatoio. Anche per quello, probabilmente, i primi al centro della discussione sono proprio Remo Freuler e Riccardo Orsolini.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

