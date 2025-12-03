La Serie B, negli ultimi anni, ha fornito giocatori interessanti al massimo campionato tornando a essere una fucina di talenti interessante. Anche Giovanni Sartori ha spesso guardato alla B e, negli ultimi, lo ha rifatto. Sabato sera infatti era al “Mapei Stadium” per Reggiana-Frosinone.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’uomo calciomercato del Bologna si trovava in tribuna a Reggio per osservare due calciatori della Reggiana: Natan Girma e Andrea Bozzolan. Centrocampista-trequartista uno, terzino sinistro, l’altro sarebbero finiti sotto la lente d’ingrandimento del responsabile dell’area tecnica bolognese.

Chi sono Girma e Bozzolan

Natan Girma è un centrocampista classe 2001, arrivato in estate dal Sona, formazione di Serie B con sede in Lombardia. Svizzero, con passaporto dell’Eritrea, alla Reggiana sta trovando la sua consacrazione nella posizione di trequartista. Ma in carriera ha ricoperto anche il ruolo di mezzala e di punta.

Classe 2004, invece, per Andrea Bozzolan, 21enne terzino sinsitro che alla Reggiana sta facendo ottime cose nel 3-4-2-1 di mister Dionigi. Schierato come esterno a tutta fascia ha già fatto registrare due assist, ma soprattutto ha segnato due gol. Una partecipazione offensiva che ha attirato l’attenzione di Sartori che per il suo Bologna sulle fasce in difesa, ha puntato finora su giocatori che hanno spesso giocato a cinque nonostante i rossoblù ormai da tre stagioni giochino con la difesa a quattro.

