Calciomercato Bologna, scout rossoblù per il brasiliano David Ricardo

Il Bologna continua a guardare con attenzione al calciomercato internazionale, in particolare a quello sudamericano, terreno sempre fertile per la ricerca di giovani talenti da valorizzare.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, alcuni emissari del club rossoblù erano presenti all’Estádio Nilton Santos di Rio de Janeiro in occasione della sfida tra Botafogo e Vasco da Gama, disputata lo scorso 5 novembre. L’obiettivo della missione sarebbe stato visionare da vicino David Ricardo, difensore centrale del Botafogo e uno dei profili più interessanti dell’attuale campionato brasiliano.

Chi è David Ricardo?

David Ricardo, classe 2002 – compirà 23 anni a dicembre – è un mancino di imponente fisicità, alto 189 centimetri. Il giocatore è considerato un prospetto particolarmente moderno per caratteristiche tecniche e versatilità: pur nascendo come centrale, può essere adattato anche nel ruolo di terzino sinistro, soluzione molto utile tatticamente in diversi contesti di gioco. Proprio nella partita monitorata dagli scout felsinei, il difensore si è messo in grande evidenza segnando al 77’ il gol del definitivo 3-0, confermando la sua abilità nel gioco aereo e la capacità di rendersi pericoloso anche in fase offensiva.

Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Fluminense, Ricardo ha esordito nel calcio professionistico con il Cearà prima del trasferimento al Botafogo nel 2022. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza internazionale, collezionando tre presenze nella prestigiosa Copa Libertadores, competizione che rappresenta una vetrina fondamentale per i talenti emergenti del continente.

Il Bologna valuta David Ricardo

Il Bologna osserva e valuta, consapevole che il reparto difensivo potrebbe necessitare di rinforzi in prospettiva futura. Nessuna trattativa è attualmente avviata, la presenza degli osservatori confermerebbe l’interesse è concreto e l’identikit rispecchia perfettamente la filosofia rossoblù: giovani, prospettiva e qualità da sviluppare. Sarà da capire se i prossimi mesi porteranno a un affondo reale. Per il momento, la pista deve scaldarsi.

