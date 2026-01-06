Calciomercato Bologna – Se parte Fabbian, occhi su Fazzini (Il Resto del Carlino)

Il futuro di Giovanni Fabbian potrebbe essere lontano da Bologna: rimasto in panchina contro l’Inter e con il pressing della Lazio per portarlo nella capitale, il classe 2003 starebbe seriamente pensando di cambiare maglia in questa sessione di calciomercato. Un minutaggio diminuito rispetto alla scorsa stagione testimonia come sia sceso nelle gerarchie di Italiano in questa stagione: 17 presenze complessive, 748′ e 1 gol a referto. Numeri che in biancoceleste potrebbero aumentare.

Calciomercato Bologna, Fabbian: la proposta della Lazio

Nei primi contatti con il Bologna, la Lazio avrebbe messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto per prelevare Fabbian in questa sessione di calciomercato. Come pedina di scambio, la società capitolina avrebbe proposto Dele-Bashiru e Belahyne; tuttavia, nessuno dei due entusiasma la società rossoblù. Nei prossimi si giorni si attendono dei passi avanti da parte di Lotito, con il Bologna che ha già le idee chiare sul profilo del sostituto.

I possibili sostituti: Fazzini o Miretti

Se dovesse partire l’ex Inter, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio – rispettivamente Responsabile dell’Area Tecnica e Direttore Sportivo del Bologna – orienterebbero la scelta su un trequartista puro, capace di alternarsi con Odgaard. Miretti resta la pista più complessa, sia per i costi sia per le condizioni poste dalla Juventus, che ragiona su una cessione in prestito. Per questo Fazzini è diventato il candidato principale: arrivato in estate alla Fiorentina per 10 milioni di euro e legato da un quinquennale da 800 mila euro, il suo profilo rientra perfettamente nelle linee guida rossoblù.

Due profili italiani già navigati nel nostro campionato: sono queste le condizioni poste da Italiano per il nuovo acquisto. Per questo motivo sono stati esclusi nomi come Sahabo (20) dello Standard Liegi e Valentin Acuña (19), giocatori futuribili ma bisognosi di un lungo periodo di adattamento. E per una squadra chiamata a superare il turno in Europa League e Coppa Italia, oltre che a ritrovare continuità in Serie A, sarebbe un rischio che potrebbe complicare i piani.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

