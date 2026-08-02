Calciomercato Bologna, la settimana di Lucumí: la Juventus prepara l’affondo, i rossoblù attendono l’offerta

Quella che sta per iniziare potrebbe essere una settimana importante per il futuro di Jhon Lucumí. Il difensore colombiano è rientrato a Bologna e martedì riprenderà gli allenamenti a Casteldebole, dove è previsto anche un confronto con la dirigenza. Sullo sfondo c’è la Juventus, che continua a essere la destinazione preferita del centrale rossoblù.

Il futuro di Lucumí: il Bologna attende

Il Bologna, però, non è intenzionato a fare sconti su Lucumí. La valutazione del difensore è di circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, una cifra ben superiore alla prima proposta avanzata dai bianconeri nelle scorse settimane. Prima di affondare il colpo – secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino –, la Juventus dovrà comunque definire alcune operazioni in uscita, motivo per cui l’offerta decisiva non è ancora arrivata.

I club alla finestra per Lucumí: non solo Juve

Intanto il Como si sarebbe allontanato dalla corsa a Lucumí, orientandosi verso altri obiettivi. Restano vigili anche alcuni club esteri, pronti a inserirsi se la trattativa con la Juventus dovesse complicarsi. Finora, però, il colombiano ha respinto tutte le altre destinazioni, compreso il Galatasaray, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe tentato un nuovo approccio.

Bologna, alla ricerca di un centrale?

Parallelamente il Bologna continua a lavorare anche sulle altre operazioni di mercato. Le possibili partenze di Casale e Ilic aprirebbero la strada all’arrivo di un nuovo difensore mancino, anche se Domenico Tedesco vuole prima valutare le soluzioni già presenti in rosa. Tra i profili seguiti restano quelli di Rosen Bozhinov, classe 2005 del Pisa e Juan Rodriguez del Cagliari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook