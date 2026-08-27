Calciomercato Bologna – Sirene inglesi per Vitik e il nodo esuberi

Sondaggio dall’Inghilterra per Martin Vitik. Come riportato oggi sul Resto del Carlino, alcune voci provenienti dall’ambiente Southampton, club attualmente impegnato nella Championship, indicano la società britannica pronta a coprire il costo del cartellino e l’ingaggio del difensore centrale.

Il caso Vitik tra Inghilterra e il no del Bologna

Tuttavia, dalla sede rossoblù la risposta è stata un netto rifiuto. Da Bologna smentiscono sia l’interessamento che l’intenzione di rinunciare al giocatore dopo un solo anno. La dirigenza felsinea non intende privarsi di un calciatore su cui ha piazzato un investimento da 13 milioni di euro tra parte fissa e bonus, specialmente a una settimana dalla fine del mercato.

Una sua eventuale cessione a questo punto della sessione estiva metterebbe il Bologna nelle condizioni di cercare due centrali e non uno, uno scenario che la società preferisce evitare a ogni costo per non stravolgere il reparto arretrato a ridosso dell’inizio formale della stagione.

Le complicazioni in uscita per Casale e Karlsson

Se il fronte delle entrate resta caldo, le manovre della dirigenza si incagliano sul fronte delle uscite. In uscita, intanto si complica la partenza di Casale, momentaneamente ai box dopo l’infortunio qualche settimana fa. Il guaio fisico dell’ex difensore laziale frena notevolmente i tentativi di cederlo prima della sera del primo settembre, ultimo giorno possibile di trattative.

Contemporaneamente, il Bologna cerca una sistemazione pure a Jesper Karlsson. Lo svedese e Casale rappresentano attualmente due esuberi che chiamano due milioni netti di ingaggio, una cifra economica pesante per le casse del club se si considera che corrisponde a quasi il doppio al netto delle tasse.

Trovare una sistemazione idonea e gradita a entrambi i calciatori prima della chiusura definitiva della finestra estiva rappresenta un tassello cruciale per la dirigenza, chiamata ad alleggerire il monte ingaggi e a liberare spazio prezioso nella rosa a disposizione dell’allenatore.

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