Bologna: Casale si ferma, il calciomercato cambia

Proprio appena prima del confronto amichevole contro il Pisa, il Bologna deve affrontare una defezione in difesa. Nicolò Casale si è dovuto fermare per un risentimento alla coscia sinistra, riportato durante una sessione di allenamento. Peraltro, proprio nel momento in cui, come testimoniato da Dario Cervellati di Stadio, il club stava cercando di valutarne l’operato anche per quanto riguarda il calciomercato.

Calciomercato Bologna, cambiano i tempi

Proprio mentre i rossoblu sono chiamati a gestire il caso Lucumì, ora lo stop di Casale potrebbe rallentare il lavoro di Sartori e Di Vaio. La dirigenza del Bologna sarà infatti costretta ad aspettare ancora per un’eventuale movimento di calciomercato, anche perché Tedesco aveva ancora bisogno di tempo per valutare alcuni interpreti. Tra cui, forse, proprio il centrale veneto che, ad oggi, era stato al centro di alcune voci ma mai concretamente vicino alla partenza.

Questione di appetibilità

Anche il valore attuale di Casale potrebbe risentire di questo stop, specialmente perché ad agosto conta soprattutto lo stato di forma, strettamente legato ai minuti passati in campo. Insomma, l’infortunio proprio non ci voleva, né per la dirigenza né per il ragazzo che stava cercando di convincere il club del suo valore durante gli intensi allenamenti degli ultimi giorni.

Il ritorno di Heggem

Si sa, il mondo è fatto a scale. C’è chi scende e c’è chi sale. Così, se da un lato il veneto ex Lazio sarà bloccato per più di una settimana, Heggem sta rientrando rapidamente nei piani di Tedesco.

Appena tornato dai Mondiali e dalle vacanze, il norvegese in pochi giorni deve ritrovare la forma e comprendere appieno i movimenti voluti dal mister: un compito complicato ma che il volenteroso difensore sta adempiendo con grande voglia di imparare. Torbjørn è una conferma: su di lui deve basarsi la difesa del futuro, lo ha dimostrato anche in America e sicuramente lo farà capire anche alla nuova gestione.

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