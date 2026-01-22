Calciomercato Bologna – Dominguez incedibile, ma Immobile e Dallinga potrebbero partire

Neanche il ritorno dell’Europa League basta a fermare le voci di calciomercato in casa Bologna. Risolti i problemi numerici in difesa con l’arrivo di Helland, ora la dirigenza Rossoblù si concentra sulla fase offensiva, con l’attacco che in particolare nelle ultime ore è stato messo sotto osservazione.

Immobile e Dallinga in dubbio

Non proprio tutti gli attaccanti, però, sono sotto osservazione. Nonostante le tante notizie delle ultime settimane, ieri ci ha pensato Italiano a risolvere la situazione Benjamin Dominguez che, come confermato dal mister, non partirà. Rispedite al mittente, per il momento, le offerte provenienti da Lecce e Maiorca, con il tecnico che ha preferito mantenere in rosa un giocatore che abbia già assimilato i suoi concetti.

Lo stesso non si può dire per Immobile e Dallinga. Entrambi gli attaccanti fin qui non hanno entusiasmato, ed ora il dubbio che possano non essere utili alla causa inizia ad emergere. Per entrambi, quindi, saranno fondamentali le prossime settimane per dimostrare alla società che può contare su di loro. In caso contrario, l’olandese, che ha offerte in Francia e Spagna, potrebbe salutare dopo la partita col Maccabi, mentre con l’italiano si cercherà di valutare insieme il da farsi.

Calciomercato Bologna: occhi su Ferguson e Lucca

Ed il Bologna, nel frattempo, mette le mani avanti. Se uno dei due attaccanti saluterà, infatti, sarà importante farsi trovare pronti. Motivo per cui Sartori ha già chiesto informazioni per due profili che conoscano il campionato italiano, evitando così di dover aspettare eventuali tempi di ambientamento.

Il primo ad essere sondato è stato Lorenzo Lucca, attaccante venticinquenne attualmente di proprietà del Napoli, ma già messo alla porta da Antonio Conte. Sull’attaccante, seguito già da Sartori nel 2022, è piombato il Nottingham Forest, ma l’esperienza estera non sembra attrarre l’ex Udinese. E se il rifiuto diventasse realtà, il Napoli avrebbe già accordato ad una possibile uscita in prestito direzione Due Torri.

Ma la dirigenza Rossoblù non ha intenzione di fermarsi al solo venticinquenne italiano. Sartori & Co. infatti restano vigili anche sulla situazione attaccanti in casa Roma. I giallorossi, infatti, continuano a seguire profili per l’attacco e se, dopo Malen e Robinio Vaz, arrivasse un altro attaccante il club capitolino potrebbe rimandare Evan Ferguson al Brighton. Profilo che, come già raccontato nelle scorse settimane, fa gola alla dirigenza Rossoblù.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

